Noćenje 7000 eura: Za ovaj smještaj u Hrvatskoj mnogi nisu ni čuli, a rijetki ga mogu platiti

Autor: M.D.

Iz godine u godinu sve više turista stiže na našu obalu. Razvija se i ponuda različitih sadržaja, pa tako i smještaja. Poglavito se to odnosi na luksuzni smještaj i poseban tretman gostiju. Jasno je da to nije za svakoga. Dok se, primjerice na Hvaru, koji se poslovično smatra nešto skupljim, može pronaći smještaj za obitelj s jednim djetetom za manje od 100 eura, s druge strane, noćenja u najluksuznijim domaćim hotelima i vilama mnogima su nezamisliva.

Tako noćenje s doručkom u vili za osam osoba, koja se nalazi u sklopu hvarskog Maslina Resorta, za obitelj s jednim djetetom stoji 6630 eura. Nešto je skuplji boravak u dubrovačkoj vili Šeherezada, koji navodno košta oko 7000 eura.

“Ako pričamo o kategoriji pravog luksuza na razini globalnih brendova koji imaju luxury i ultra-luxury brendove kao primjerice Four Seasons ili Aman, onda imamo samo mali broj objekata na toj razini. Ukupni brojevi noćenja koji se tamo ostvaruju predstavljaju izuzetno mali udio u ukupnim brojevima s obzirom na masovni turizam i većinu smještaja u četiri zvjezdice i niže”, objašnjava za Forbes konzultant Emanuel Tutek.

Dobra popunjenost

Dodaje da luksuzni smještaj može funkcionirati kao sezonski ili cjelogodišnji u bilo kojoj domaćoj destinaciji koja nije devastirana i ima razvijen lanac turističkih vrijednosti ili barem jasan plan kako ga razviti.

No, problem je, kaže on, što Hrvatska ima prilično limitirane preduvjete za dolazak gostiju koji preferiraju luksuz, jer nema ponude luksuznih sadržaja, koji ipak ovise o kvaliteti drugih turističkih sadržaja.

“Kod nas nedostaje hotela s pet zvjezdica i luksuznih hotela, tako da svi novi vrhunski smještajni projekti bilježe dobru popunjenost. Oni su se prvi oporavili od korona krize i bilježe rast i u pred i post sezoni”, naglašava Tutek, naglasivši da popunjenost hotela s pet zvjezdica raste te je lani iznosila 55 posto.

Ima smisla ulagati u luskuzne objekte

Zanimljivo, prošle je godine popunjenost hotela s četiri zvjezdice iznosila 48 posto. Zbog toga Tutek drži da ima smisla ulagati u luksuzne objekte. “Luksuzni objekti u Hrvatskoj rade prosječno dva do dva i pol puta veći prihod po sobi od prosjeka hotela s pet zvjezdica koji rade 52 tisuće eura po sobi godišnje”, otkriva Tutek.

Jasno, razlika u prihodima proizlazi iz razlika u cijenama. No, luksuzni hoteli imaju velike oscilacije po pitanju profitabilnosti. One mogu biti velike kad se prijeđe razina klasičnih hotela s pet zvjezdica. Mnogi luksuzni objekti u nas već nude najvišu razinu usluge, ali se ne oglašavaju, jer žele doprijeti do ciljane skupine gostiju. Dio luksuznog smještaja već je dostupan helikopterom ili jahtom i nudi transfere do drugih destinacijama limuzinama, personaliziranu uslugu, krstarenja i individualne programe.