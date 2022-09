NJEMAČKA TONE U RECESIJU, A ZBOG TOGA ĆE PATITI I HRVATSKA: ‘Biti će manje novaca u EU proračunu, Plenković bi mogao biti u problemima’

Autor: Ivana Jurišić

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) upozorila je kako rast svjetskog gospodarstva usporava snažnije no što se očekivalo, a energetska kriza i inflacija pojačavaju rizik od recesije u velikim gospodarstvima, posebno u Europi. Najpesimističnije prognoze su za Europu koja je najizravnije izložena posljedicama ruskog rata u Ukrajini.

Tako se predviđa da će gospodarski rast u eurozoni s ovogodišnjih 3,1 posto usporiti na samo 0,3 posto u 2023., što implicira da će 19 zemalja u zoni primjene zajedničke europske valute provesti bar dio godine u recesiji, uz dva uzastopna kvartala pada aktivnosti.

Kemijska industrija pod velikim pritiskom

Što se tiče Hrvatske, nama se ove godine predviđa stopa rasta oko pet posto. Što će biti u sljedećoj godini i hoće li pad ekonomske aktivnosti u Njemačkoj i ostatku eurozone povući prema dnu i hrvatsko gospodarstvo, pitali smo ekonomskog analitičara Damira Novotnyja.

“Njemačka se u sljedećoj godini suočava s velikim problemima. Jedan dio njemačke industrije, osobito one primarno teške poput kemijske, metalurške jako ovisi o energentima iz Rusije. Tu sad više nije pitanje cijene tih energenata, već je pitanje hoće li ih uopće biti”, kaže Novotny ističući kako je kemijska industrija u istočnoj Europi zbog rata u Ukrajini u velikim problemima.

“Ona je gotovo u potpunosti ovisna o ruskim energentima, a dođe li do zastoja u opskrbi plinom, ona neće moći proizvoditi”, objašnjava analitičar.

Koliko je situacija kritična pokazuje i nedavni posjet njemačkog kancelara Olafa Scholza Kataru i Ujedinjenim arapskim emiratima gdje je pokušao sklopiti ugovor za dodatne količine plina.

“Ne osigura li Njemačka alternativne dobavne pravce, doći će do pada ekonomske aktivnosti i posljedično pada BDP-a. Svi ekonomski instituti u Njemačkoj se ipak slažu u jednom, a to je da će recesija trajati dok ne prođe prijelazno razdoblje. To bi moglo trajati nekoliko mjeseci, možda godinu dana, ali ne bi trebalo trajati dulje od toga”, sitiče analitičar.

“Naš izvoz uglavnom ide prema Njemačkoj, nešto malo manje prema ostalim zapadnim europskim zemljama. Logično je da će pad proizvodnje u ostalim europskim zemljama, osobito u Njemačkoj, gotovo sigurno utjecati na naš pad izvoza pa i na pad potražnje za proizvodima koji dolaze iz Hrvatske, što će onda utjecati na usporavanje ekonomske aktivnosti i u našoj zemlji. Međutim, na sreću ili žalost, izvoz je relativno malo zastupljen u hrvatskom BDP-u pa tu neće biti značajnijeg multiplikacijskog efekta na ekonomske aktivnosti u Hrvatskoj. S druge strane u pripremi imamo brojne projekte i obnovu koja konačno trebala krenuti i koji će nominalni bruto državni proizvod održavati na relativno visokoj razini”, kaže Novotny navodeći kako i dalje možemo očekivati nastavak rasta BDP-a, ali ne po stopi od 5 posto kao što je bila ove godine.

Hrvatski BDP spašava turistička sezona

“Rast bi mogao pasti na oko tri posto na godišnjoj razini, ali recesija u Hrvatskoj zbog eventualne recesije u Njemačkoj vjerojatno se neće dogoditi. To nije nešto čemu se treba radovati, to jednostavno znači da je naš izvoz vrlo slab”, smatra analitičar.

“Turizam na žalost ili na sreću uvijek pomogne, pa onda imamo nominalne turističke aktivnosti koje pomognu sivoj ekonomiji, a manje službenoj ekonomiji. Više pomogne onima koji iznajmljuju, nego vladi jer vlada od tog poreza ne vidi baš velike koristi”.

Problem o kojem se ne priča, ali koji će se sljedeće godine i te kako biti vidljiv je manje novaca u proračunu EU zbog recesije.

“Biti će manje priliva ne samo iz Njemačke već i iz Italije koja je također veliki neto uplatitelj, tako da možemo očekivati manje dotoka novca iz europskih fondova. To bi moglo utjecati na javni sektor koji je progutao najveći dio novaca iz Nacionalnog programa obnove i oporavka. Tu bi moglo biti zastoja. Privatni sektor, koji ne ovisi o tom novcu i koji je izdržljiviji, polako se budi. Samo prije nekoliko dana sam dobio informaciju da se planira jedna tvornica čipova u Osijeku u industrijskoj zoni kao i nekoliko velikih projekata solarne energije. Kada uđemo u eurozonu i Schengen, tih projekata će biti još i više”, zaključuje Novotny.