Njemačka je u ogromnim problemima! Drastično im fali zdravstvenog osoblja, a korona ih još više ‘blokira’!

Autor: Maja Štefanac

Njemačka se suočava s velikim problemom. Premalo je kvalificiranog zdravstvenog osoblja, a korona još više otežava njihov dolazak. Hoće li se problem moći riješiti ovisi o situacihji koja slijedi, poručili su stručnjaci, piše Deutsche Welle

Zakon o useljavanju stručne radne snage u Njemačku ovog mjeseca obilježava svoj prvi rođendan. Poslije mnogo peripetija, ovaj je zakon stupio na snagu 1. ožujka 2020. godine.

“Zbog korone je teško ocijeniti kakav bi bio stvarni učinak ovog zakona nakon prve godine njegovog postojanja”, kaže za DW jedan od njegovih članova, profesor ekonomije Panu Poutvaara, inače direktor Instituta za istraživanje migracija na uglednom sveučilištu Ludwig-Maximilian u Münchenu.

“Činjenica je da je u Njemačku, zbog uvođenja mjera za otežan ulazak građana s tzv. rizičnih područja zbog izbijanja korone, došlo i do daleko manjeg dolaska stručne radne snage iz inozemstva, koja je Njemačkoj tako prijeko potrebna i nitko ne može predvidjeti kako će se stanje dalje odvijati”, ističe profesor.

Zemlje Zapadnog Balkana posebno pogođene

Pandemija je u posljednjih godinu dana imala veoma negativan efekt na dolazak radne snage s područja zemalja tzv. Zapadnog Balkana, u koje Njemačka ubraja Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. To se naročito, po mišljenju stručnjaka SVR, ogleda u provođenju tzv. Pravila za Zapadni Balkan (Westbalkanregelung), na osnovu kojeg nekvalificirani i niskokvalificirani radnici s tog područja imaju privilegiran pristup njemačkom tržištu rada. 1. siječnja 2021. godine je u Njemačkoj, naime, stupilo na snagu novo Pravilo koje predstavlja produžetak aktualno važećeg Pravila za Zapadni Balkan kojim njemačka savezna vlada državljanima navedenih zemalja omogućuje ovaj privilegiran pristup ovdašnjem tržišu rada, za svaku vrstu zaposlenja i to neovisno o tome je li im kvalifikacija priznata. Po navodima SVR-a je u siječnju i veljači 2020., dakle prije izbijanja korone, zahtjeve za vizu podnijelo 5.500 osoba, a u periodu od travnja 2020. do siječnja 2021. tek 2.600 zahtjeva.









Produženje navedenog Pravila vrijedi do kraja 2023. godine, a preduvjet za izdavanje vize ostaje i dalje dobivanje suglasnosti njemačke Savezne agencije za rad, stoji i na internetskoj stranici njemačkog veleposlanstva u Sarajevu.

Negativni efekti pandemije na stručno osoblje sa Zapadnog Balkana

Pandemija koronavirusa ima, iz istih razloga, i velike negativne učinke na dovođenje kvalificirane radne snage s područja zdravstva i njege starijih osoba u Njemačku, poručuju iz SVR-a. Ovdašnje bolnice i domovi za njegu starijih osoba nemaju dovoljno osoblja, a planovi savezne vlade da olakšaju dolazak medicinskog osoblja i njegovatelja i s područja Zapadnog Balkana su također otežani, iz istih razloga kao i kod nekvalificirane radne snage. Zakonom o doseljavanju stručnog radnog kadra je doneseno niz olakšica, npr. da se kod ovih zahtjeva više neće primjenjivati pravilo provjere po kojem prednost pri zapošljavanju imaju radnici iz Njemačke i Europske unije. No, o obzirom na otežane uvjete rada konzularnih predstavništava se i broj ovog stručnog osoblja koje je došlo u Njemačku, drastično smanjio. Za vizu su podnositelji zahtjeva i prije korone dugo čekali, podsjetila je Petra Hech, a kako će se stvari odvijati ovisi o daljnjem razvoju pandemije.