Nizozemac u šoku nakon odlaska u trgovinu u Hrvatskoj: ‘To je suludo, mislio sam da je kod nas skupo’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Proteklih se mjeseci piše o visokim cijenama u Hrvatskoj, posebno na obali u jeku turističke sezone. Žale se domaći i stranci, poskupjelo je sve, no ne samo po pitanju smještaja ili restorana te dugih turističkih sadržaja.

Mnogi se bune da im novčanici pate i prilikom kupnje osnovnih proizvoda, posebno prehrambenih.

Zanimljivu temu na Redditu otvorio je državljanin Nizozemske koji se već tjedan dana nalazi u lijepoj našoj te se požalio na cijene namirnica.





Nizozemac: Cijene namirnica su sulude

“U vašoj lijepoj zemlji boravim tjedan dana i većinu vremena kuham. Primijetio sam da su cijene namirnica ovdje sulude. Budući da dolazim iz Nizozemske gdje imamo prilično visoke cijene namirnica, ovo čak i mene iznenađuje”, piše Nizozemac.

Zatim navodi sljedeće primjere:

“Avokado 1,19 € u Lidlu, Barilla pesto u konzervi 5,69 € u Konzumu”, napisao je uz fotografiju svega što je kupio, a na kojoj se još nalazi pakiranje obične vode, smrznuta brokula, maramice, konzerva leće i pileći file.

“Ova fotografija koštala je 21,35€. Ne žalim se jer nemam pravo na to. Samo me čudi da jednostavne stvari toliko koštaju. Je li to zato što sam u području za odmor?”, pitao je korisnike.

‘Cijene europske, plaće balkanske’

Ubrzo se nanizalo više od 200 komentara i gotovo su jednoglasni – hrana u Hrvatskoj je skupa, bez obzira gdje se nalazili.

“Cijene su visoke, ali su barem plaće niske. Dobrodošli u Hrvatsku!”.









“Cijene europske, plaće balkanske!”.

“Ne brini, plaće su isto manje nego u Nizozemskoj”, neki su od prvih komentara.

Da su cijene zaista visoke čak i za europske standarde, potvrđuju i korisnici Reddita koji žive u inozemstvu ili oni koji redovito putuju pa imaju dobru osnovu za usporedbu.









“Ne, hrana je samo jako skupa u Hrvatskoj. Bio sam šokiran kada sam se preselio nakon što sam veći dio života proveo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Stvari poput leće, konzerviranih rajčica, konzervi graha koje koštaju £0.20 – £0.40 u većini britanskih trgovina redovito koštaju barem jedan euro više u Hrvatskoj. Začini i povrće smiješno su skupi. U glavnim supermarketima nema “lidera gubitaka” (prodaje proizvoda po cijeni koja nije profitabilna da privuku kupce, op.a.). Čak je i Lidl mnogo skuplji nego u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ne mogu vjerovati da paketi Ramen rezanaca koštaju 1-2 eura – obično su oko 0,10-20 funti u većini britanskih supermarketa. Primijetio sam da se pogoršalo od prelaska na euro, očito i rat u Ukrajini ima puno veze s tim, ali definitivno ima istine u tome što mnoge tvrtke iskorištavaju eurozonu kako bi povećale cijene. Jedino mjesto koje je ‘jeftino’ je eurospin, ali čak i tada su cijene dvostruko više nego što bi bile u britanskom ekvivalentu (farm foods, B&M, Poundstretcher). A kvaliteta je užasna. Cijene su sličnije onima u Irskoj, ali bez irskih plaća… Čak su i u Irskoj proizvodi koji se dobavljaju lokalno jeftini. Ovdje nema razlike između ponude domaćih dobavljača i onoga što se uvozi, čisto sumnjam da hrvatski poljoprivrednici dobivaju isti postotak na svoje proizvode kao u drugim zemljama u odnosu na konačnu cijenu u supermarketima”, napisao je jedan korisnik koji je upoznat s tržištem u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj.

Javilo ih se još s iskustvom života i poznavanja cijena u Velikoj Britaniji i Irskoj.

“To je suludo! U Velikoj Britaniji se 70% proizvoda uvozi i još uvijek ispadne jeftinije nego u Hrvatskoj. Smiješno mi je vidjeti da proizvodi poput agruma imaju tako visoku cijenu. Masline također. Staklenka maslina u Tescu košta 1,20 funti (oko 1,40 eura) – iako masline ne rastu u Velikoj Britaniji. U Hrvatskoj je najmanje 2,30 € (obično više od 3 €) u supermarketima gdje su maslinici doslovce udaljeni 10 minuta od trgovine”.

“Ja sam Hrvatica koja živi u Irskoj zadnje 4 godine. Cijene hrane i higijenskih potrepština ovdje su uglavnom izjednačene ili u nekim slučajevima jeftinije nego u Hrvatskoj. Kod nas su neki proizvodi skuplji, ali to ovisi o kvaliteti. Većina hrvatskih namirnica koje su skuplje od irskih ne opravdavaju svoje cijene zbog prosječne ili loše kvalitete. Svugdje u Europi je skupo, ali smiješno je da neki građani Hrvatske idu u Sloveniju u kupovinu kako bi uštedjeli novac”.

Mnogi idu u šoping u Sloveniju

Ima ih još koji spominju šoping u Sloveniji.

“U Hrvatskoj su namirnice skuplje čak i od razvijenih zemalja, mnogi ljudi iz sjeverozapadne Hrvatske idu u šoping u Sloveniju jer ako kupite stvari za pola mjeseca možete uštedjeti pristojnu svotu čak i na putnim troškovima. Čak su i hrvatski proizvodi poput piva ili prehrambenih dodataka skuplji u Hrvatskoj nego u Njemačkoj, Austriji itd…”.

Zaboravljena inflacija: ‘Sve je naraslo 12 posto, kaže Plenki, i sad je to u redu’

Neki podsjećaju i na inflaciju. Podsjetimo, u svibnju je Državni zavod za statistiku objavio informaciju da je prvi put od travnja 2022. inflacija u Hrvatskoj bila jednoznamenkasta.

Naime, godišnja stopa inflacije je u travnju ove godine usporila na 8,8 posto, što je predstavljalo usporavanje inflacije peti mjesec zaredom i njezin povratak na jednoznamenkaste stope po prvi put od travnja prošle godine. U studenom prošle godine je, primjerice, dosegnula rekordnih 13,5 posto. U prosincu rast je usporio na 13,1 posto, u siječnju je inflacija iznosila 12,7 posto, u veljači 12 posto, a u ožujku 10,7 posto.

“Inflacija nam je dobro došla pa su cijene porasle. Također, trgovine na moru imaju tendenciju dizati cijene zbog turista i zeznuti domaće stanovništvo. Ponekad je teško biti Hrvat”.

“To je sasvim u redu, uz naše plaće od 900€, imaš taman za mjesečnu stanarinu od najmanje 500€ i onda za 15 dana hrane, poslije preživljavaš s Visa karticama i onda jednostavno bankrotiraš… Naša država je jako dobro organizirana. Porez 25%, plaća 900€, stan cca 500€, mjesečna hrana za jednu osobu 200€ ako jedete koliko je potrebno samo da preživite, ako imate auto možete samo otići i skončati. Sretno!”.

“Dobrodošao u Hrvatsku, prijatelju. Novčanik će vam biti zahvalan kada odete kući. Sve je naraslo 12% kaže Plenki i sad je to u redu. Cijene su korektne”, pišu korisnici dalje u komentarima.

Savjeti za uštedu

No, ima i onih koji su primijetili da je Nizozemac mogao znatno uštedjeti prilikom kupnje.

“Kupovali ste preskupe marke. pileća prsa marke Lidl s kostima upola jeftinija. Cekin je doslovno najskuplja kokoš. Leća u vrećici umjesto u limenci. Kupite svježu brokulu. Zatim, voda iz slavine umjesto flaširane…”.

“Kupili ste skupe stvari. Pileća prsa su najskuplja u tom obliku, mogli ste kupiti cijelo pile”, opominju neki u komentarima, opetovano podsjećajući da je u Hrvatskoj voda iz slavine adekvatna za piće.