Niskobudžetni avio prijevoznik otkazao više od 1.700 letova: U velikoj analizi spominje se i Hrvatska

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Niskobudžetna aviokompanija easyJet otkazala je 1.700 letova u iduća tri mjeseca zbog problema u zračnim lukama i drugih ograničenja koje ometaju putovanje tijekom praznika, piše BBC. Taj europski avio prijevoznik je otkazao letove tijekom srpnja, kolovoza i rujna, koji su trebali putovati do i iz aerodroma Gatwick u Londonu.

Tvrtka je za otkazivanja optužila ograničen prostor zračnog prostora iznad Europe i postojeće teškoće u kontroli zračnog prometa, koje uzrokuju redovna otkazivanja letova dodajući kako su 95 posto pogođenih putnika preusmjerili na alternativne letove.

Analiza analitičke tvrtke za avijaciju Cirium pokazuju kako će u srpnju biti zabilježeno najviše odlaznih letova iz Velike Britanije od listopada 2019. godine prije pandemije Covid-19 dodajući kako će broj odlaznih letova iz Velike Britanije biti 11 posto veći u odnosu na srpanj prošle godine.





Izazovni uvjeti

Glasnogovornik EasyJeta je izjavio da cijela avio industrija suočava se s “izazovnim uvjetima ovog ljeta”, jer zatvaranje ukrajinskog zračnog prostora zbog rata u Rusiji uzrokuje gužve u zraku i poremećaje u letovima.

Također navode da utjecaja mogu imati i planirani štrajkovi kontrolora zračnog prometa u Europi.

“Zbog toga smo unaprijed napravili određene prilagodbe našeg programa, konsolidirajući mali broj letova na Gatwicku, gdje imamo višestruke dnevne frekvencije, kako bismo pomogli da se ublaže ovi vanjski izazovi na dan putovanja za naše putnike”, izjavio je glasnogovornik.

“Putnici čiji su letovi pogođeni su obaviješteni, a 95 posto putnika je preusmjereno na alternativne letove, a svi putnici su dobili mogućnost ponovne rezervacije ili povrata novca.”

Povećanje potražnje

Aviokompanije moraju ponuditi izbor povrata novca ili alternativnog leta, bez obzira na to koliko unaprijed je najavljeno otkazivanje.

Povratne karte moraju biti u potpunosti refundirane ako je otkazan bilo koji od segmenata putovanja. Putnici imaju pravo na let drugog avioprijevoznika – ili drugi odgovarajući vid prijevoza – ako će to značajno smanjiti vrijeme putovanja do njihove odredišne destinacije.









Prošle godine je došlo do ogromnog povećanja potražnje nakon ublažavanja putnih restrikcija zbog Covid-a, što je u kombinaciji s nedostatkom osoblja u aviokompanijama i aerodromima rezultiralo dugim redovima i otkazivanjem letova.

Aviokompanije i aerodromi tvrde da se ove godine nalaze u puno boljem položaju, ali priznaju da situacija u Ukrajini i problemi u zračnom prometu mogu stvoriti poteškoće.

Utjecaj štrajkova

U međuvremenu, Eurocontrol, koji upravlja letovima iznad Europe, je izjavio da bi jedan od njihovih sindikata mogao stupiti u štrajk ovog ljeta, iako još uvijek nisu objavljeni datumi.









Pregovori s sindikatima su u tijeku, a stručnjaci kažu da je potencijalni utjecaj štrajkova nejasan.

Udruženje avio industrije Velike Britanije (Airlines UK) je izjavilo da su aviokompanije “ulagale ogromne napore od pandemije kako bi izgradile otpornost u operacijama”.

“Članovi udruženja “s nestrpljenjem očekuju zauzetu ljetnu sezonu, udovoljavajući rastućoj potražnji za putovanjima i prevozeći milijune ljudi na odmor”, dodaju.

Problem kompanijama predstavljaju i promjene ponašanju putnika. Naime, kako navodi Cirium, potražnja za letovima za Tursku, Grčku i Hrvatsku u srpnju je premašila razinu prije pandemije, dok je odlazaka prema ključnim destinacijama poput Španjolske, Francuske i Italije nedovoljno.