‘NISAM U ŽIVOTU DOŽIVIO DA SU CIJENE POJEFTINILE’: Roglić otkrio koliko će cijene rasti u sljedećih mjesec dana

Autor: Dnevno.hr

Vlasnik tvrtke Orbico, najvećeg europskog distributera robe, Branko Roglić, je za N1 televiziju komentirao poskupljenja koja su se dogodila u posljednjih nekoliko mjeseci. Objasnio je kako će u narednih mjesec dana cijene nastaviti rasti.

“Kad netko kaže da neće biti poskupljenja… Svako poskupljenje ispod 10 posto je razumljivo i očekivano. To treba reći. Trajat će sve dok traje i energetska kriza. Vidite da se sad situacija malo stišava. Očekujemo da će se to za pola godine stišati i da će cijene energije doći na neku razinu kakva je bila ranije. Neće nikada niti isto, ali očekujem da će nešto biti razumnije. Ja u životu još nisam doživio da su cijene pojeftinile, a doživio sam da su poskupile. Računam da će u narednih mjesec dana cijene narasti sedam do deset posto”, kazao je Roglić koji kaže da će proizvodi poskupljivati po kategorijama, ali i da se “nikom ne isplati poskupljivati jer na taj način pada prodaja”.

“Nitko od dragosti ne poskupljuje svoj proizvod nego od prisile”, rekao je dodajući da rad u njegovim kompanijama neće poskupljivati, ali da će na tržište prenijeti cijene koje dobije od dobavljača.