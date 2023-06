Nikome u Europi nije tako loše kao nama: U Hrvatskoj nema smisla štedjeti, evo i zašto

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Kamatne stope u eurozoni su nedavno opet otišle gore, a potpredsjednik Europske središnje banke (ECB), Luis de Guindos, upozorio je da bi ta povećanja trebala uključivati i štediše, odnosno da bi banke trebale isplaćivati veće kamate na depozite.

De Guindos je istaknuo da je važno da se promjene u monetarnoj politici odraze na sve aspekte bankarskih aktivnosti.

Komercijalne banke u eurozoni djeluju kao kanali za prijenos monetarne politike ECB-a, što znači da se povećanje ili smanjenje kamatnih stopa ECB-a odražava na povećanje ili smanjenje cijena kredita.





Prošlog tjedna je ECB podigao ključne kamatne stope za četvrtinu postotnog boda.

“Jako je važno da se monetarna politika… zrcali u svim kategorijama imovine i obaveza banaka”, izjavio je ECB-ov dužnosnik.

Niske kamate na depozite

Iako De Guindos nije izričito komentirao situaciju u Španjolskoj, gdje banke nude najniže kamatne stope na depozite u usporedbi s drugim vodećim europskim gospodarstvima, njegova izjava je izazvala polemiku.

U travnju su španjolske banke prosječno nudile kamatnu stopu od 1,33 posto na oročenu štednju od 12 mjeseci, dok je prosjek u eurozoni iznosio 2,27 posto.

Nedavno povećanje kamatnih stopa ECB-a povećalo je troškove promjenjivih hipotekarnih kredita u Španjolskoj, koji čine većinu kredita u toj zemlji. Međutim, zajmodavci su odbili zahtjev vlade u Madridu da povećaju kamatne stope na štedne pologe, tvrdeći da su niže stope dijelom rezultat viška likvidnosti u bankarskom sektoru. Također su odbacili tvrdnje o nedostatku konkurencije u španjolskom bankarskom sektoru, koji je relativno koncentriran.

Manje od prosjeka EU

U Hrvatskoj je situacija još lošija nego u Španjolskoj. Podaci HUB-a pokazuju kako su stope na oročene depozite stanovništva u travnju prošle godine u prosjeku su iznosile 0,08 posto, dok se prosjek za travanj ove godine povećao na 1,30 posto (kamatne stope na nove poslove). To je još uvijek 0,3 posto manje od španjolskog prosjeka i 0,97 posto manje od prosjeka EU.









Oni građani koji su otišli u banku oročiti novce znaju da je situacija još i gora nego što to govori statistika. većina banaka nudi kamate od 0,01 do 0,3 posto, a rijetke su one daju kamate od jedan posto.

Objašnjenje je visoka likvidnost hrvatskog bankarskog sustava, a s obzirom na stanje na tržištu, to bi moglo potrajati neko vrijeme.