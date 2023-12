Nikome nije jasno što je vlasniku: Kuća s pogledom na more u Hrvatskoj za samo 40 tisuća eura

Autor: Ivana Jurišić

Cijene nekretnina na Jadranu već odavno nisu priuštive većini hrvatskih građana. Oglasi u kojima se stara ruševna kuća kilometar od mora prodaje za 100 tisuća eura nisu rijetkost, iako će takva nekretnina čak i na našem tržištu teško naći kupca.

Ipak, ako je sudeći po objavama na internetu još uvijek ima nekretnina na dobrim lokacijama koje se mogu naći po povoljnim cijenama, samo treba dobro kopati da bi se pronašle.

‘Zašto ne bi našla za te novce’

Tako je na Facebook stranici “Prodaja apartmana, kuća, zemljišta na moru do 50 000 eura” jedno pitanje privuklo veliku pažnju korisnika i otkrilo neke neobične strane hrvatskog tržišta nekretnina, o kojima se nedovoljno piše u medijima.

“Kupujem kućicu ili apartmančić na potezu od Crikvenice do Šibenika. U obzir dolaze otok Krk, Rab i Pag. Do 60 000 eura sa čistim papirima”, stoji u oglasu.

Iako su mnogi komentirali da je na Jadranu nemoguće naći apartman za tako male novce, bilo je i onih koju su dokazali nešto posve suprotno.

“Zašto ne bi našla za te novce. Ja sam nedavno prodao kamenu kuću sa dvorištem, smokvama i pogledom na more u Crikvenici za 40 000 eura”, glasio je jedan komentar.

“U centru Senja je prije nekoliko tjedana renoviran stan od 75 m2 prodan za 70 000 eura. Ima još stanova za male novce, samo treba bit uporan. More je jednako u Crikvenici, Šibeniku i na otoku Krku, pa tako i u Senju”.









Zainteresirani za kupnju

Odmah su se javili brojni drugi čitatelji koji su i sami zainteresirani za kupnju povoljne nekretnine.

“I ja sam zainteresirana za kupnju malog apartmana. Okolica Zadra. Ali to je samo zbog zračne luke”, “Treba biti uporan, to da”, “I ja tražim ako netko ima za prodati neka ponudi. U obzir dolazi i Rijeka, Pula”, “I ja kupujem od Krka pa sve do Paga do 115 000”, “Oprostite ne želim nikoga povrijediti ali zaista ne može se naći za te novce nekretnina, pogotovo Krk”, bili su neki od komentara.

Kakva će biti situacija sljedeće godine teško je predvidjeti. Cijene su na Jadranu u prošloj godini nastavile raste, ali nakon pada proja prodaje u drugoj polovici godine moguće je da će se i cijene na moru stabilizirati, osobito nakon pada potražnje iz Njemačke koja proživljava drugu najveću recesiju od osamdesetih.