Nije im sjelo što Grad Zagreb zapošljava strance: ‘Njima besplatno, a mi plaćamo sulude cijene’

Autor: F.F

Grad Zagreb planira zaposliti strane radnike za različite poslove, uključujući komunalne radnike, čistače, vrtlare, cestare, asfaltere, radnike u ugostiteljstvu, grobare, čistače poslovnih prostora, uređivače tržnog prostora, pomoćne radnike, kao i konobare i kuhare. Ukupno će biti angažirano oko 450 radnika. Ovi radnici bit će stranci koji će biti dovedeni u Hrvatsku kako bi obavljali poslove koji se odnose na manje složene i srednje složene zadatke.

Prema informacijama dobivenim iz postupka prethodnog savjetovanja, koji se provodi prije raspisivanja natječaja, Grad planira sklopiti okvirne sporazume s nekoliko agencija za posredovanje u zapošljavanju na rok od dvije godine. Ovi okvirni sporazumi predviđaju trošak od 663.614 eura bez PDV-a.

Važno je napomenuti da ovaj iznos ne pokriva plaće radnika, već troškove povezane s njihovim dovođenjem u Hrvatsku i organizacijom svih potrebnih formalnosti, prenosi Poslovni.hr.

Agencije će rješavati puno toga

Agencija će biti odgovorna za provedbu nekoliko ključnih zadataka: testiranje tržišta rada, intervjuiranje i selektiranje potencijalnih radnika, prikupljanje potrebne dokumentacije, organiziranje potpisivanja predugovora između radnika i Grada, te rješavanje svih administrativnih pitanja oko radnih dozvola. Također će biti zadužena za izdavanje viza u Veleposlanstvu Republike Hrvatske, koje je nadležno za zemlju iz koje radnik dolazi.

Pored toga, agencija će morati kupiti avionske karte za radnike, organizirati njihov prijevoz do smještaja koji će osigurati Grad, te organizirati liječničke preglede. Agencija će također biti odgovorna za prijavu boravišta radnika i otvaranje tekućih računa. Grad traži da radnici imaju osnovno znanje engleskog jezika, na razini A1, kako bi se olakšala njihova integracija i komunikacija.

Važno je napomenuti da okvirni sporazum znači da Grad možda neće uvijek trebati sve vrste radnika ili svih 450 radnika u svakom trenutku. Ovisno o potrebama, broj i vrsta radnika mogu se prilagođavati tijekom trajanja sporazuma.

Hrvati bijesne

Ova se tema provukla i kroz hrvatski Reddit, a ljudi nisu najbolje primili ovu vijest te smatraju kako bi se trebalo uložiti u domaću radnu snagu. Ponajviše ih je zasmetalo što će strani radnici dobiti svoj smještaj, dok ga domaći ljudi – plaćaju.

“E to to, smjestiti ih u gradske stanove, a domaća svita nek plaća i dalje najam po suludim cijenama. Kaj si ti lud”, “Za strance osiguran smještaj, a mi Hrvati ćemo plaćat svoj smještaj, plus još njihov smještaj kroz poreze i prireze, jer čisto sumnjam da će ih Senf smjestit kod sebe doma”, “Pa što ne plate smještaj radnicima koji bi došli iz Slavonije, Zagorja, Dalmacije ili BiH?”, pisali su ljudi.









“Za cijenu tog smještaja su mogli našima povisiti plaće. Naši ljudi bi ostali, novac bi ostao u RH, a u proračun bi se ukupno uplatilo više nego što ga uplaćuju ovi na minimalcu. Svi bi imali koristi. Ali to je tako kad grad i državu vode nesposobne izdajice”, komentirao je jedan Hrvat.