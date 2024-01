Ni turizam, ni EU fondovi: Nećete vjerovati otkud je u Hrvatsku lani stiglo najviše novca

Autor: Dnevno.hr

Vladajući se često vole pohvaliti dobrim gospodarskim pokazateljima, rastom BDP-a, smanjenjem javnog duga i rezultatima u turizmu. No, za to je, u mnogo većoj mjeri od turizma, zaslužna i hrvatska dijaspora. Naime, u prvih devet mjeseci prošle godine iseljeništvo je u Hrvatsku poslalo čak 4,2 milijarde eura. Usporedbe radi, to nije ni blizu ostvarenja iz 2022. godine, kad su Hrvati u svoju domovinu poslali 5,1 milijardu eura.

Najviše je novca stiglo od otprilike pola milijuna Hrvata koji žive u Njemačkoj – čak 1,613 milijardi eura. Iz Irske nam je stiglo 456 milijuna eura, a ondje živi svega 20.000 Hrvata: I iz Nizozemske je u Hrvatsku stigla značajna svota – 416 milijuna eura. Po ovisnosti o radu svojih građana u inozemstvu smo rekorderi u Europskoj uniji. Poslani novac, naime, čini više od sedam posto našeg BDP-a.

“Devizne doznake po svom neto učinku za platnu bilancu u Hrvatskoj su ekvivalent onome što predstavlja neto priljev od turizma ili što predstavlja priljev sredstava Europskih fondova”, ustvrdio je za RTL Danas ekonomist Mladen Vedriš.

Standard to omogućava

Gotovo da nema Hrvata koji radi u inozemstvu, a koji ne šalje novac u Hrvatsku. Mnogi od njih otišli su sami u potragu za boljim životom te su ovdje ostavili rodbinu i prijatelje kojima financijski pomažu. Podaci Hrvatske narodne banke govore da je hrvatska dijaspora samo iz Njemačke u posljednje tri godine poslala više od pet milijardi eura.

“I dalje vam omogućava standard u Njemačkoj da odvojite određeni iznos za poslati doma i pomoć obitelji, za gradnju kuća i slično. Prijatelji u mom krugu i s ljudima s kojima sam razgovarao redovno odvajaju minimalno 100 eura za poslati svojim obiteljima u Hrvatsku”, rekao je Kristijan Bodrožić, Hrvat iz Berlina koji dodaje da mu povratak u Hrvatsku nije opcija, jer su mu mogućnosti u Njemačkoj puno veće.

Iako nam iz inozemstva stiže puno više novca, to je zapravo znak jednog velikog problema. Naime, u svega 10 godina se novac koje je iseljeništvo poslalo u Hrvatsku utrostručio. To znači da smo postali sve ovisniji o njihovu novcu, ali i da je sve više Hrvata odlučilo živjeti i raditi izvan zemlje te pritom uopće ne razmišljati o povratku. Možda smo u samom vrhu po ovisnosti o novcu iz dijaspore u Europskoj uniji, ali u susjednim zemljama demografski i ekonomski problemi su još izraženiji.

“Usporedimo li se sa zemljama koje su nam u okruženju i koje nisu u Europskoj uniji, od nas su puno ovisnije u tom smislu i Crna Gora, i BiH, i Kosovo, i Srbija što očito govori puno o gospodarstvu, a i o broju iseljenih”, komentirala je Sanja Klempić Bogadi, demografkinja s Instituta za migracije i narodnosti.









Ipak, treba reći da i u Hrvatskoj živi dijaspora iz različitih zemalja, koja, naravno, šalje novac u svoje zemlje. Tako je, prema podacima HNB-a, u prva tri kvartala prošle godine iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu otišlo 218 milijuna eura, u Njemačku su otišla 102 milijuna, u Srbiju 98 milijuna, u Nepal 46, a u Sloveniju 42 milijuna eura. U usporedbi s 2021. godinom primjetan je značajan rast, jer je tada iz Hrvatske u BiH poslano 192 milijuna eura, 111 milijuna otišlo je u Njemačku, u Srbiju 64 milijuna, a u Nepal 13 milijuna eura.