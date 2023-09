Ni nakon sezone ne prestaju tjerati Hrvatima goste: ‘Toliko jeftiniji od Hrvatske, a jednako lijep’

Autor: Dnevno.hr

Turistička sezona je gotova, no britanski tabloidi i dalje nemaju mira. Jedan od vodećih, The Sun, raspisao se o tome zašto je bolje posjetiti Neum nego Hrvatsku. “Malena europska vruća točka toliko jeftinija od Hrvatske – ali jednako lijepa”, primamljiv je naslov.

Za početak spomenuli su kako je dalmatinska obala prelijepa, a more tirkizno, no napominju da ćete ipak jeftinije proći i uživati ako odete u Neum, dok gomila turistiju hrli u Hrvatsku.

“Ovo utočište nalazi se između Dubrovnika i Splita. Godine 1699. je grad-država Dubrovnik, prestravljen napadom Mlečana, dao manji komad zemlje Osmanskom Carstvu kako bi imao tampon-zonu protiv Venecije. To znači da Bosna i Hercegovina sada ima najmanju obalu na svijetu – nakon Monaka”, piše novinarka Laura Sanders.

Potom je napisala kako u rujnu noćenje u hotelu košta 71 euro, dok prema podacima operatera Kayak, dok bi par za noć uz obalu u Hrvatskoj mogao platiti 160 eura.

‘Nećete pronaći bolju vrijednost za novac’

“Čak i u najvećem hotelu u Neumu, produženi vikend ovog mjeseca počinje od 56 eura po noćenju. To uključuje doručak, pristup spa centru, četiri bazena i privatnu plažu. Hrana i piće također su puno jeftiniji. Nekoliko lokalnih piva biste vrlo malo platili, a možete i pronaći bosanska, mediteranska i internacionalna jela po vrlo povoljnim cijenama. Pravo veselje za goste su ćevapi – popularni bosanski ručak za van. Mještani se šale da je to razlog zašto KFC ovdje nikada nije zaživio. Ovaj jednostavan, ali zasitan obrok sastoji se od malih mesnih ćevapa s roštilja i kriški luka u toploj lepinji. Teško da biste potrošili pet eura na ovu omiljenu poslasticu”, piše u članku.

No, priznaje novinarka kako Neum ne nudi mnogo kulturnog sadržaja, kao i da su neki dijelovi grada nerazvijeni.

“Ima nekoliko šljunčanih plaža, a najveća i najpopularnija je Plaža Neum. U ponudi su razni vodeni sportovi i izleti brodom – opet jeftiniji nego u Hrvatskoj. Za brzi odmor duž dalmatinske obale, nećete pronaći bolju vrijednost za novac. Neum sam po sebi ne nudi puno atrakcija, ali je odlična baza za istraživanje južne Hrvatske i zaleđa Bosne i Hercegovine”, piše britanski portal.









Osim toga, dodaju, vrlo blizu Neuma je i lijep Mostar gdje se cijene noćenja u hostelu kreću od 13 eura, dok se hotel može pronaći za 51 euro po noćenju.

The Sun navodi i da je malo teže doći do Neuma nego do Hrvatske jer turisti prvo trebaju sletjeti u Dubrovnik pa se još voziti autobusom sat vremena do Neuma. “Cijene su nešto manje od devet eura u jednom smjeru s Flixbusom, ali dodatni trud se isplati za komadić dalmatinskog sunca po povoljnoj cijeni u ovom neobičnom kutku Bosne”, piše The Sun.