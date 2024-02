Neviđen interes za stanove u ovom gradu: Ljudi su stajali u redu da ugrabe priliku

Autor: Dnevno.hr

Manjak raspoloživih nekretnina prisilio je brojne građane da u redovima stoje ispred zgrada u kojima se iznajmljuju stanovi. Uz popunjavanje tražene dokumentacije tako izgleda proces traženja stana za najam. U Kolbenackeru, prigradskom naselju švicarskog grada Züricha, ljudi su stajali u redu dugom 150 metara kako bi razgledali 24 stana za najam u jednoj zgradi.

Riječ je o naselju u okrugu Seebach, pola sata vožnje vlakom do centra grada, u kojem su se donedavno za najam stanova prijavljivali samo nezaposleni i socijalni slučajevi. No, danas je situacija podosta drugačija. Generalni direktor jedne agencije za nekretnine očekivao je veliki interes, ali je istovremeno ostao šokiran prizorom.

“Tražili smo stanare za stambenu zgradu u okolici prije godinu dana i odaziv je bio ogroman. Od tada se situacija dodatno pogoršala”, prenosi njegove riječi Fenix-magazin.de.

Nedostižno za Hrvate

Ispred ulaza u zgradu, upravitelj je podijelio zainteresirane, koji su morali donijeti upisnicu, izvadak iz registra uplata i osobnu iskaznicu, u tri kolone, ovisno o tome jesu li došli razgledati jednosobne, dvoipolsobne ili troipolsobne stanove.

Ovaj je prizor bio još i čudniji ako se zna da najam jednosobnog stana od 30 kvadrata u toj zgradi košta oko 1370 eura. Dvoipolsobni stan od 51 kvadrat moguće je unajmiti za otprilike 1800 eura mjesečno, dok najam troipolsobnih stanova od 60 kvadrata košta 2120 eura. No, to je za standarde u Zürichu jeftino do te mjere da agencije za nekretnine primaju tisuće upita o slobodnim stanovima za najam.

Za usporedbu, prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi 1208 eura. Država u ožujku planira predstaviti Nacionalni plan stambene politike kojim će definirati nove mjere priuštivog stanovanja. Sve se glasnije spominje kako bi u budućnosti, umjesto subvencioniranja stambenih kredita, koji se nisu pokazali dobrima, trebala osigurati priuštivi najam stanova, po ipak nešto povoljnijim cijenama od švicarskih.