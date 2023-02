Neutaživa želja za znanjem i učenjem omogućili su mu da ostvari svoje snove u svijetu financija i preuzme CFO funkciju ConTec HUB-a

Autor: Promo

Nakon završene Opće gimnazije, Goran Mesec upisao je Fakultet Organizacije i informatike u Varaždinu te stekao zvanje magistra informatike. Tijekom fakulteta sve ga je više zanimala financijska industrija, što ga je potaknulo da odmah po stjecanju diplome počne raditi u jednoj manjoj banci kao pripravnik.

“Iako sam počeo s radom na šalteru, bio sam gladan znanja i dokazivanja, te sam vrlo brzo pokazao proaktivnost. Moj prijedlog Upravi za strateško pozicioniranje u segmentu Retaila bio je na moje veliko zadovoljstvo ne samo razmotren, već i djelomično implementiran. Vjerujem da mi je to „otvorilo vrata” da kratko radim u ostalim odjelima banke te ih tako upoznam. Iako sam u nekim situacijama „bio bačen u vatru“, bio sam odlučan u namjeri da to iskoristim za napredovanje”, uz osmijeh na licu prisjeća se Goran svojih prvih radnih izazova.





Tako je Goran dobio priliku sudjelovati u (re)organizaciji poslovanja odjela Riznice, što je podrazumijevalo zaokret u upravljanju deviznim pozicijama banke, uspostavljanje drukčijeg načina funkcioniranja centralnog trezora i likvidnošću te početak aktivnog FX trgovanja. To je ujedno bio i njegov prvi, izrazito zahtjevan, ali uspješan projekt. Utjecaj na P&L banke za njega je bio očit i “opipljiv”.

“Iz tog iskustva naučio sam tri bitne stvari: uvijek sve preispituj, jer prostora za unaprjeđenje i reorganizaciju nikad ne manjka, imaj povjerenja u sebe i svoje znanje te na kraju, i nimalo manje važno – učenje od drugih kroz dobre prakse iz industrije te lokalna “tailor made” implementacija recept su za uspjeh”, ističe Goran rado se sjećajući dobre atmosfere i timskog duha među kolegama.

S obzirom na to da je u to vrijeme bilo vrlo aktivno hrvatsko tržište kapitala, a Granova želja za upoznavanjem tog tržišta izrazito velika, sanjao je o trgovanju na Wall Streetu i svjetskim burzama te je prihvatio izazov, položio ispite potrebne za brokersku licencu te proveo sljedećih nekoliko godina pred “Bloombergom”, baveći se makroanalizama, analizirajući i osmišljavajući ulaganja temeljem fundamentalnih i tehničkih analiza, a potom brinući se o vezanim rizicima. Svojevrsni vrhunac ovog razdoblja za Gorana je bio angažman na položaju Capital Market Compliance Officera jedne velike bankarske grupacije u Austriji.

Odluka o povratku u Hrvatsku nije bila laka, ali subjektivni razlozi su prevladali. Uvijek je vjerovao da se i kod nas može uspjeti i raditi velike stvari. Zbog toga je i prihvatio izazov razvoja factoring poslovanja, tako da je idućih nekoliko godina proveo baveći se fundingom, razvojem scoring modela, organizacijom B2B prodaje, odnosno cjelokupnog poslovanja. I danas Goran ističe kako je ponosan na ostvarene rezultate mjerljive ne samo kroz snažan rast prihoda i dobiti, već i kroz najniži NPL unutar cijelog sektora.

“Oduvijek sam volio raditi s ljudima, tako da se konzalting (pravnih osoba) nametnuo kao neki prirodan slijed događaja. Jedno za drugim i našao sam se u temama due diligencea, restrukturiranja, organizacije korporativnih financija, IT-a te pripremi društava za prodaju (M&A). Sasvim slučajno je ispalo da naglasak bude na građevinskom sektoru. Tako sam unutar tog sektora nastavio s projektnim zadacima, od kojih bih istaknuo veoma izazovan i iscrpljujuć, ali u konačnici uspješan međunarodni projekt uvođenja ERP sustava u velikoj građevinskoj firmi”, ističe Mesec.









Strateški i operativni razvoj poslovanja, upravljanje resursima, reorganizacija i optimizacija poslovnih procesa uz neizbježnu digitalizaciju danas su sastavni dio Goranovih poslovnih aktivnosti. Goran je nedavno preuzeo CFO funkciju ConTec HUB-a, međunarodne platforme za inženjerske usluge s uredima i sjedištem u Njemačkoj te uredima u Hrvatskoj, Srbiji te BiH.

“Rekao bih kako je na ovaj moj dosadašnji poslovni put utjecala neutaživa želja za znanjem i učenjem, širom perspektivom te kontinuiranim postizanjem boljih rezultata. Smatram kako su za uspjeh neophodni preduvjeti uložen trud i rad na sebi. Uvjeren sam da je točna izreka: ‘what you give is what you get'”, ističe Goran.









Upravo je tu i pozadina Goranove odluke o upisu Global Executive MBA program na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Nakon brojnih certifikata, seminara i edukacija, duže vrijeme razmišljao je o upisu MBA-a na nekoj renomiranoj međunarodnoj školi. Prepoznao je kako je sazrelo vrijeme za prihvaćanje novih izazova, još jedan izlazak iz zone komfora te izvlačenje nekih novih, dodatnih vrijednosti kroz rad na sebi.

“Zanimljivi kolegiji, međunarodni aspekt, program prilagođen dinamičnim poslovnim obvezama i akreditacija bili su argumenti koji su me privukli da upišem upravo ZŠEM. Tome je svakako pridonijela i podrška koju mi je dao moj trenutni poslodavac. Nakon nekoliko odslušanih kolegija, izrazito mi je drago ustvrditi kako sam donio ispravnu odluku. Kombinacija iskusnih predavača i kolega iz različitih djelatnosti i zemalja prava je baza Global Executive MBA programa. Vjerujem da će mi nova znanja i iskustva omogućiti da se uspješno nosim s budućim poslovnim izazovima”, ističe Goran Mesec.