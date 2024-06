Nešto se čudno događa u dalmatinskom gradu: Kuće su im jeftinije nego u centru Beograda

Autor: M.D.

Cijene nekretnina u Hrvatskoj se ne smiruju. Naročito se to odnosi na jadransku obalu. Dok je u metropoli zabilježen pad prodaje, pa čak i cijena, u Dalmaciji nekretnine postižu još veću vrijednost. Naročito se to odnosi na Dubrovnik u kojem su cijene stanova ove godine porasle za 40 posto.

Ne treba podsjećati kako su lani cijene nekretnina u Hrvatskoj porasle za 11,9 posto, što je najviše u Europskoj uniji. Dobar dio tog rasta drže nekretnine na Jadranu. Izvješće portala Indomio.hr sugerira da sva upozorenja stručnjaka da su ostvarene cijene niže za 20 posto od traženih dovele do toga da se te tražene cijene na našoj obali toliko povećaju.

Najveći rast traženih cijena zabilježen je u Dubrovniku, gdje su cijene u posljednjih godinu dana skočile s 4071 na 5686 eura po kvadratu. Stručnjaci smatraju da je to posljedica visoke potražnje zbog atraktivnosti same lokacije, no ne isključuju i vrijednost luksuznih nekretnina, koje jedine mogu izdržati rast cijena.

Rovinj bilježi rast cijena od 14,46 posto, što znači da se cijena po kvadratu stambene nekretnine ondje kreće oko 4700 eura. Krk bilježi rast cijena od 13,71 posto, što dovodi do cijene od 3600 kvadrata kuće. Opatija je obično bila uz bok Dubrovniku, no ondje je zabilježen rast cijena u proteklih godinu dana od svega 230 eura po kvadratu. No, za kupnju jednog kvadrata ondje treba dodati još 5000 eura.

Kuće više nisu atraktivne

Analiza je pokazala da su tražene cijene stanova rasle više u usporedbi s kućama, iako ima iznimki, poput Šibenika. No, u pojedini gradovima na obali zabilježen je i pad cijena, što ne iznenađuje, jer stručnjaci već neko vrijeme govore kako se tržište “hladi”. Cijene kuća u Splitu su pale za 6,84 posto te trenutno iznose 3065 eura po kvadratu. Telegraf piše da su kuće u Splitu jeftinije nego u beogradskom naselju Vračar, gdje je prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji 3513 eura.

Ipak, treba reći da su cijene stanova u Splitu rasle za devet posto, pa sad iznose u prosjeku 4403 eura po kvadratu. U Makarskoj su cijene kuća pale kao i u Splitu, ali za 1,67 posto. Govoreći o kućama, one suznatno poskupjele na Hvaru (+13,71 posto) i Krku (+11,72 posto). S druge strane, nekretnine su pojeftinile na Korčuli, pa vlasnici tamošnjjih objekata sad u prosjeku traže podnošljivijih 3457 eura po kvadratu za stanove, odnosno 2857 eura po kvadratu za kuće.

“Rast cijena u većini obalnih gradova može se pripisati rastućoj potražnji, promjenama u turističkim preferencijama i tržišnim uvjetima. Međutim, pad cijena u Splitu i Makarskoj sugerira zasićenost tržišta ili promjenu preferencija kupaca”, zaključio je za Jutarnji Mladen Matijević, regionalni direktor tvrtke Indomio.