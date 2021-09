NEŠTO JE TRULO NA TRŽIŠTU NEKRETNINA: Umjesto da gradi stanove za najam, država poticajima potiče rast cijena nekretnina

Autor: Ivana Jurišić

Ekonomski analitičar Damir Novotny za Dnevno.hr komentira neke od najvažnijih ekonomskih događaja prošlog tjedna.

Prošlog tjedna sve je iznenadila vijest da je krajem kolovoza u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) bila registrirana 125.501 nezaposlena osoba, što je za 25.867 ili 17,1 posto manje nego u istom mjesecu lani. Novotny ističe kako ta vijest i nije tako iznenađujuće ako se uzme u obzir činjenica da su se brojna radna mjesta, koja su bila u sivoj zoni, zbog vladinih mjera subvencija turističkom sektoru morala pretvoriti u legalna radna mjesta.

“I tako sada vidimo manje nezaposlenih nego što je to prije bio slučaj. U istom vrijeme raste broj javnih i privatnih investicija u građevinskom sektoru što je doprinijelo manjoj nezaposlenosti”.

Cijene struje će sigurno rasti

Poduzetnike je prošlog tjedna šokirala vijest o povećanju cijena električne energije za 30-40 posto. Iako HEP još uvijek ne najavljuje rast cijena električne energije za kućanstva, mnogi se plaše da je to samo pitanje dana u okruženju u kojem svakog dana čujemo za neka nova poskupljenja. Ekonomski analitičar kaže da će cijena električne energije sigurno rasti, ali pitanje je koliko i kada:

“Mi moramo razumjeti da Hrvatska još uvijek ima iznimno niske cijene električne energije, iako se naravno nekim građanima one čine jako visoke. To je relikt prošlosti, jednog vremena u kojem se električna energija smatrala socijalnom kategorijom. Ali upravo zato što je cijena električne energije kod nas jeftinija nego na zapadu, svjedoci smo svake godine povećanja cijena energije”, kaže.

Novotny ističe kako Hrvatska nema dovoljno energije za građane i poduzetnike što znači da je moramo uvoziti, ali to u isto vrijeme znači da smo i ovisni o višim cijenama struje iz uvoza:

“Bojim se da će se naši građani morati pomiriti s činjenicom da će cijena električne i drugih oblika energije u budućnosti rasti dok se ne približimo cijenama u zapadnim europskim zemljama, a to znači da ćemo morati racionalnije koristiti energiju i kao država više se posvetiti obnovljivim izvorima energije.

Hoćemo li ostati bez hrvatskog mlijeka, pitanje je na ustima brojnih hrvatskih potrošača nakon što je Hrvatska poljoprivredna komora prošlog tjedna uputila dramatičan apel Vladi kako bi se spriječio kolaps u stočarskoj proizvodnji i proizvodnji mlijeka zbog povećanja troškova proizvodnje, kao i globalnih i poremećaja na domaćem tržištu.









Mlijeko ne smije postati nova brodogradnja

Novotny ističe kako proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj mora proći strukturnu promjenu ili ćemo opet imati slučaj brodogradnja gdje ćemo spašavati nešto što se spasiti ne može:

“Promjene na tržištu su takve da nema smisla novac ubacivati u košaru bez dna i spašavati proizvodnju mlijeka koje nitko više na domaćem ni europskom tržištu ne traži”, kaže.

Hrvatska mljekarska industrija nije uspjela napraviti konverziju prema proizvodima s visokom dodanom vrijednošću kako su napravile Slovačka, Češka, Poljska, kaže Novotny, pa tako u našim trgovinama imamo metre polica na kojima se nalaze sirevi iz tih zemalja, dok naši proizvođači propadaju.

“Sve dok se u Hrvatskoj samo 10 do 15 posto mlijeka preradi u proizvode s visokom dodanom vrijednošću, naši mljekari će imati taj problem, osobito oni koji nemaju svoju proizvodnju hrane te se sad suočavaju s visokim cijenama hrane”.









Najnovije istraživanje Eurobarometra pokazuje kako najveći broj građana Europske unije smatra da bi sredstva iz europskih fondova trebalo dodjeljivati samo onim državama članicama čije Vlade provode vladavinu prava i demokratska načela. S tim se slaže čak četiri od pet građana (81 posto) i to njih 44 posto u cijelosti, a 37 posto je u odgovoru na pitanje odgovorilo da se slaže. Na pitanje treba li Europska unija snažnije pritisnuti one zemlje koje uporno potkopavaju same temelje EU, Novotny odgovara potvrdno.

“Sve zemlje koje su dio EU su tu jer su to željele. Nitko ih nije prisiljavao da dođu”, kaže.

“Mađarska i Poljska koketiraju sa izvaninstitucionalnim rješenjima i pokušavaju ispitati do koje granica mogu doći. Nekoć je to radila i Italija, ali sad se potpuno promijenila jer velike stranke vide da ne bi mogla preživjeti bez pomoći EU”, ističe Novotny.

Poljska i Mađarska su prihvatile veliki novac europskih investitora, a sada uporno prkose europskim standardima, kaže Novotny, i ja se osobno zalažem da se te dvije zemlje kazne.

“Ako ne odvoje svoje pravosudne organe od političke vlasti, to će se vjerojatno i dogoditi”.

Špekulacije na tržištu nekretnina

Dok je prosječna cijena četvornog metra novoga stana u Hrvatskoj u prvom polugodištu bila 4,4 posto više nego u istom razdoblju 2020. godine, za četvorni metar stana u metropoli građani su morali dati 1,2 posto manje nego godinu dana prije. Na pitanje je li to znak usporavanja rasta cijena ili čak možda pad cijena stanova u Zagrebu, Novotny odmahuje glavom:

“U Zagrebu je potražnja za stanovima, osobito špekulativna potražnja, još uvijek visoka. Tako bi moglo biti dok god su kamate na štednju u bankama rekordno niske, pa se ljudi okreću nekretninama kao stabilnom ulaganju koje će zadržati ili povećati svoju vrijednost u budućnosti”, kaže.

Ekonomski analitičar kaže da se s time samo napuhuje balon i da postoji mogućnost da taj balon prsne u sljedećih nekoliko godina.

Jedan od mogućih signala za snižavanje cijena stanova u Zagrebu bi trebalo biti prostorno planiranje gradske uprave, kaže Novotny, ali od nove gradske uprave ne vidim ništa što ide u tom smjeru.

“Grad Zagreb bi poput drugih europskih metropola trebao dio svog novca poreznih obveznika da smiri taj pritisak na stanogradnju i da omogući ljudima da stanuju po pristojnim cijenama sa zajamčenim najamninama. Potres je bio bila prilika da se u kratkom roku naprave stanovi za iznajmljivanje i koji bi ostali u vlasništvu lokalne samouprave, ali ništa od toga. Država umjesto toga i dalje planira poticati kupnju stanova, a ti poticaji su bili jedan od razloga divljanja cijena stanova na tržištu”.