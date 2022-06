NESTAŠICA GORIVA KUCA NA VRATA? Nažalost, stižu loše vijesti: ‘Nikada nisu ispunili svoja obećanja’, stručnjak ne vidi razlog za optimizam

Autor: Ivana Jurišić

Čeka li Hrvatsku nestašica nafte, pitanje je koje se mnogi pitaju ovih dana. Iz Petrola su upozorili kako se već danas suočavamo s nedostatkom dizela i benzina na tržištu, te kako se zbog embarga Europske unije na rusku naftu očekuju dodatni poremećaji u opskrbi i dodatni pritisak na maloprodajne cijene. Reakcija je to tvrtke na ovotjednu odluku Vlade o smanjenju trošarina i marži na gorivo.

Ali što će zaista biti sa gorivom i hoće li doći do nestašice, pitaju se mnogi građani. I sam ministar Zdravko Marić je jučer priznao kako nema kristalnu kuglu i kako ne može predvidjeti što će se događati u tjednima ispred nas.

"Mi želimo vjerovati da će biti bolje, ali vidjet ćemo", poručio je Marić.





U međuvremenu, prošlog tjedna u hrvatskim medijima gotovo je nezapažena prošla vijest kako je Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) pristala povećati proizvodnju nafte na 648.000 barela dnevno u srpnju i kolovozu kako bi ublažili rast cijena izazvan europskim embargom na rusku naftu. Riječ je o gotovo 50-postotnom povećanju u odnosu na dosadašnje isporuke iz tih zemalja. Na ovaj način bi se trebao nadomjestiti dio ruske nafte koji neće biti transportiran u Europu. Naime, procjenjuje se da je zbog zapadnih sankcija, proizvodnja nafte u Rusiji pala za milijun barela dnevno.

Nikada nisu ispunili obećanja

Hoće li se to zaista dogoditi pitali smo našeg energetskog stručnjaka Davora Šterna.

“Po svemu onome što vidimo, mislim da to nije realno. Riječ je o jednoj razjedinjenoj organizaciji u kojoj svaka zemlja ima različite interese i to nije onaj OPEC koji je to nekoć bio”, objašnjava Štern.

“Pitate me možemo li se osloniti na njih da nadoknade rusku naftu. U ovih posljednjih 10 godina nisu nikada ispunili svoja obećanja o povećanju proizvodnje, pa sami donesite zaključak”, zaključuje Štern.

I on nije jedini koji tako misli.

Kina ukida mjere, cijene idu gore

Analitičar Commerzbanka Carsten Fritsch kaže kako će OPEC+ vjerojatno na tržište plasirati znatno manje nafte nego što je dogovoreno, što znači da neće osigurati priželjkivanu pomoć.









Čak i da ispune svoje obećanje, mnogi se boje kako to neće biti dovoljno s obzirom da bi potražnja trebala porasti jer Kina postupno ukida restriktivne mjere u vezi covida. Vidi se to jasno i na grafikonima cijena nafte. Otkako je EU objavila embargo na rusku naftu, cijena barela na londonskom tržištu je u tjedan dana sa 113 dolara ‘skočila’ na 122 dolara. Slično je i na američkom gdje je sa 112 dolara na barelu došla skoro do 120. U vrijeme pisanja ovog teksta je bila 119,90, ali je lako pretpostaviti da će do kraja dana probiti cijenu od 120 dolara.

Uglavnom, kao što ministar Marić kaže, nitko od nas nema kristalnu kuglu, ali svi podaci s kojima trenutačno raspolažemo ne daju nam razloga za optimizam.