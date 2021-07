Nestašica čipova zaustavila Daimlerove pogone: Više tisuća radnika prešlo na skraćeno radno vrijeme

Autor: D.D./Hina

Nova nestašica čipova na globalnom tržištu prisilila je u utorak njemački automobilski koncern Daimler da zaustavi proizvodnju u tri njemačka i u mađarskom pogonu.

Više tisuća radnika u pogonima u Sindelfingenu, Rastattu i Bremenu prešlo je na model skraćenog radnog vremena, priopćeno je iz Daimlera. Proizvodnja je također zaustavljena i u Daimlerovoj tvornici u Kecskemetu u Mađarskoj, a neće biti pokrenuta tri tjedna, sve do sredine kolovoza.

Prekidi proizvodnje u Njemačkoj bit će vremenski kraći. U Rastattu na granici s Francuskom pogoni će biti zatvoreni do kraja sljedećeg tjedna, a u Bremenu na sjeverozapadu Njemačke do kraja ovoga tjedna. U Sindelfingenu blizu Stuttgarta, proizvodnja će se odvijati na pojedinim proizvodnim linijama, dok će na ostalima biti prekinuta do kraja tjedna.

Tvornica u Bremenu zapošljava više od 12.000 radnika, a u Rastattu oko 6.500 radnika. U Kecskemetu radi 4.700 radnika, a u Sindelfingenu njih 25.000.

Tijekom posljednjih mjeseci u ta četiri pogona u više navrata proizvodnja je bila prekidana zbog globalne nestašice čipova. I ostali veliki njemački proizvođači pogođeni su tom nestašicom.