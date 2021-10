NESHVATLJIV UDAR NA PACIJENTE: ‘Bolovanja treba strože kontrolirati, a ne trošak prebacivati na poslodavce!’ BIVŠI MINISTAR ZAGRMIO: ‘Treba imati hrabrosti’

Autor: Ivana Jurišić

Bivši ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske Darko Milinović je komentirajući prijedlog izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti po kojemu bi u državno vlasništvo prešle sve opće i specijalne bolnice te zavodi za javno zdravstvo i hitnu medicinu, rekao kako je u vrijeme kada se ova Vlada hvali decentralizacijom potpuno neprihvatljivo:

“Nažalost, sadašnji ministar zdravstva na moju žalost i na žalost svih zdravstvenih djelatnika nije pokazao odlučnost u pokretanju bilo kakvih reformi”, kaže Milinović napomenuvši kako je uvijek problem kada ministar postane netko iz zagrebačkog zdravstvenog sustava jer se 73 posto svih dugova u zdravstvu stvara upravo u glavnom gradu:

“Centraliziranjem županijskih bolnica se ne dobiva ništa, a postoje druge zakonske mogućnosti za centralizaciju javne nabave s čim se slažem i što treba hitno napraviti”, uvjeren je.

Bivši ministar se pita je li to početak ukidanja županija jer ako će to raditi onda nam župani nisu ni potrebni:

“Bolnica u Kninu godišnje košta 40 milijuna kuna, a samo uštede u javnoj nabavi u zagrebačkom zdravstvenom sustavu su 400 milijuna kuna i godišnje, s čime bi se 10 godina mogla financirati kninska bolnica”, ističe.

Neshvatljivi udar na pacijente

Milinović je podsjetio kako je za vrijeme njegovog mandata od 16 zagrebačkih bolnica nastalo 6, zahvaljujući čemu se uštedjelo 200 milijuna kuna u javnoj nabavi”.

“Ministar treba imati hrabrosti i pokrenuti stvarne reforme koje su nužne. Dok sam bio ministar izračunali smo stvarne troškove svih bolnica, a ravnatelji su potpisali da više neće stvarati nove dugove. Država bi trebala točno reći koliko županijske bolnice koštaju i onda ih financirati u tom obujmu. Ali ako država namjerava ukinuti i gospićku i vukovarsku i sve bolnice, neka nam nabavi 15 helikoptera pa ćemo mi svoje pacijente slati u Rijeku, Osijek, Split i Zagreb”, napominje Milinović istaknuvši kako misli da od te reforme ipak neće biti ništa.

“Treba naglas reći kako je osnovni problem zdravstva dug državi prema HZZO-u prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a to je novac koji je država jednom određenom svotom dužna financirati iz općih poreza. Kad se to ne radi onda se dogode dugovi poput ovih sada”, rekao je bivši ministar napomenuvši kako svaki put kad netko hvali ministra financija, to znači da ministar zdravstva loše radi svoj posao.









Na najave koje govore da HZZO više neće plaćati bolovanja, Milinović ističe kako je to još jedan neshvatljivi udar na pacijente:

“Pa što će poslodavci u ovoj krizi financirati bolovanja? To nema smisla. Uvjeti financiranje bolovanja trebaju ostati isti, ali uz strogi režim provjere. Pa ja samo sad znam deset ljudi na bolovanju koji bi trebali biti na poslu, ali izvlače se jer znaju da mogu”.