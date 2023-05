‘NEMAM DOBRE VIJESTI!’ Vodeći svjetski ekonomist otkrio što će biti s cijenama hrane

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Hoće li cijene hrane rasti prije jeseni, kada će prestati inflacija, samo su neka od pitanja na koja građani, čiji su novčanici iz dana u dan sve prazniji, žele što prije znati odgovor. Nažalost, ako je sudeći prema najavama Philipa Lanea, glavnog ekonomista Europske centralne banke, dobri dani još su daleko od nas.

“Daleko smo još od toga, ali već ove godine bi se inflacija trebala bitno smanjiti. To će se i nastaviti u 2024., a u našim najnovijim projekcijama predvidjeli smo da ćemo se na željenu razinu inflacije od 2 posto vratiti 2025. No, sad smo u svibnju. Bojim se da je do kraja godine pred nama još uvijek značajna inflacija. To se pogotovo odnosi na cijene hrane i usluga. I tu očekujemo da će doći do smanjenja inflacije, ali tek nakon ljeta”, rekao je Lane u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

“Cijene energije su bile tema prošle godine, no u međuvremenu su pale. Na određeni način zamijenile su ih visoke cijene hrane i usluga. Na to smo trenutno fokusirani, a postoji i poveznica između njih”, dodao je Lane istaknuvši kako će inflatorni pritisci u uslužnoj djelatnosti popustiti krajem godine.





Teret inflacije nejednako raspoređen

Lane se dotaknuo i ekstra profita tvrtki priznavši kako je veliki dio gubitka spao na leđa radnika i to onih s najnižim plaćama.

“Tako da, što se tiče prošle godine, koja je prva godina visoke inflacije, postoji zabrinutost da je taj teret bio nejednako raspoređen”, rekao je dodavši kako plaće rastu, pa se očekuje da će profiti kompanija padati.

“Tako da bi ove godine trebalo biti djelomičnog uravnoteženja. To je važno naglasiti. Kad imamo ovakve inflacijske epizode u pojedinim godinama će profiti rasti brže od plaća, u drugima će brže rasti plaće. Mislimo da će ove godine plaće rasti brže od profita”, navodi Lane.

Govoreći o recesiji u Njemačkoj, Lane je rekao kako treba razlikovati dva dijela ekonomije, industrijsku proizvodnju i uslužne djelatnosti.

“Industrijska proizvodnja, dakle proizvodnja automobila i ostalih dobara, vidimo da je Njemačka u recesiji i tu vidimo negativnu perspektivu. No, s druge strane, vidimo vrlo pozitivne izglede za uslužne djelatnosti, pogotovo turizam”, kazao je Lane.

Uslužne djelatnosti nastavljaju rasti

“Nakon pandemije postoji velika potražnja za putovanjima, kao što je dolazak ovdje u Dubrovnik, Španjolsku ili druge turističke dijelove Europe. Njemačka, kao veliki centar industrijske proizvodnje trenutno trpi zbog usporavanja u tom sektoru, ali ako pogledate eurozonu u cjelini, uslužni dio ekonomije je vrlo velik i vjerujemo kako će ove godine rasti”, istaknuo je.









Na pitanje znači li to da su pobjednici recesije one ekonomije koje se temelje na uslugama, a one s jakom proizvodnjom su gubitnici, Lane odgovara: “Mislim da je to realan opis onoga što trenutno vidimo”.