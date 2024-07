Nemaju more, ali su sve popularniji među turistima: U ovom dijelu Hrvatske vas neće oderati

Autor: M.D.

Iako se domaći turizam još uvijek oslanja uglavnom na sunce i more, drugi dijelovi Hrvatske također imaju što ponuditi. Brojni turisti u svom proputovanju prema jadranskoj obali ili u povratku kući staju u Gorskom Kotaru.

Umjesto mora, ondje se nalaze jezera. Zrak je svjež, a gužvi nema, pa sve veći broj ljudi odabire upravo gorske krajeve za odmor. Uz to, temperature su ugodnije nego na obali. Prirodne ljepote su nešto drugačije, a ljubazni domaćini nude i atohtone i malo poznate specijalitete.

“Uživamo u jezerima ovdje u Lokvama, vožnji kajakom, provodimo vrijeme s našim sinom”; “Ako imaš puno novca, možeš puno potrošiti, ali ako imaš malo isto možeš raditi turističke stvari”; “Jako mi se sviđa priroda, a naravno i svježi zrak. Jučer smo bili i na moru”; “Bilo bi lijepo kad bi postojao noćni život, više kafića, restorana, a i kino”, govore za N1 odreda njemački turisti.

Pored jezera, nalaze se špilje koje vole istražiti oni kojima toplinski valovi baš i nisu ugodni. “Milina, mir i tišina, da se lijepo opustimo od vrućina”, govori Zagrepčanin Igor, jedan od sve rjeđih domaćih gostiju.

Potrebno još ulaganja

Naime, Fužine su u prvih šest mjeseci ove godine zabilježile 20 posto manje noćenja, što se naročito odnosi na domaće turiste. “Porast cijena ne prati porast standarda. Tako da, ja vjerujem da će se to anulirati kroz godinu, ali da, vidljivo je. Osjetno je vidljivo što se tiče dolazaka domaćih gostiju”, objašnjava Silvija Sobol iz Turističke zajednice Fužine.

Procjenjuje se kako bi u razvoj turističke infrastrukture u Gorskom Kotaru trebalo izdvojiti oko 60 milijuna eura. Direktor Turističke zajednice Gorskog Kotara, Petar Hrg tvrdi da je zatražio razgovor s Ministarstvom turizma kako bi razgovarao o načinima, potencijalima i mogućnostima financiranja tih projekata. Naime, gradovi i općine ne mogu sami financirati tako opsežne i skupe zahvate.

No, ugostitelji su zadovoljni. Vlasnica obiteljskog pansiona koji se nalazi u blizini Fužina jaže da rezervacije obećavaju, kao i izvanpansionska potrošnja. “Kad podvučemo crtu, oni gosti koji nam se vraćaju ne pitaju, znaju što nudimo i dolaze po kvalitetu i nije im ništa skupo”, govori ona.

No, osim šuma, špilja i jezera, Gorani imaju i sve širu kulturnu ponudu. U Petehovcu pored Delnica već traje filmski festival Cinehill, koji je do prije nekoliko godina buo organiziran u istarskom gradiću Motovunu. Poznati redatelj i jedan od organzatora, Igor Mirković izdvaja svakodnevne projekcije stotinu filmova od 10:30 ujutro do 2 u noći u šumskom ambijentu.