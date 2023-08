Nekoć omrznuti zagrebački kvart postao hit: ‘Stanovi planu čim dođu na tržište’

Autor: Ivana Jurišić

Cijene nekretnina u Hrvatskoj nikad nisu bile više. Za derutne stanove u suterenu u glavnom gradu traži se i po 3.000 eura po kvadratu, a građani se pitaju kada će se i hoće li se tržište ikada vratiti u normalu.

“Već četiri godine živimo u podstanarima i čekamo da cijene malo padnu, ali umjesto toga one cijelo vrijeme rastu. Sad mi je žao što nismo kupili dok smo još mogli”, govori nam računovotkinja Zorana.

Dok su u ostatku Europe cijene počele padati, kod nas brojke još nisu krenule prema dolje. Ipak i kod nas se primjećuju prvi znakovi stabiliziranja tržišta.





Potražnja povećana

“Bilježimo manji broj transakcija, ali potražnja je povećana, bilo za najmom ili za kupovinom”, govori nam Martina Mataić Škugor, agentica na tržištu nekretnina.

“U ovom trenutku je prerano reći je li došlo do neke stagnacije. Naime, svake godine u razdoblju od rujna do studenoga potražnja u pravilu raste, što znači da ćemo neke konkretne brojke je li i kod nas došlo do stabilizacije ili čak i pada znati krajem ove i početkom sljedeće godine”, kaže Mataić Škugor.

Agentica ističe kako dobri kvartovi i dalje drže visoku cijenu, iako su cijene nekretnina brojnim građanima postale nepriuštive.

“U Zagrebu su to Knežija, Oranice, Prečko, Vrbani, pa čak i Trnje je dosta tražen kvart. Usprkos potresu, velika je potražnja za stanovima u centru, osobito kod ljudi koji dolaze izvan Zagreba. Njima je centar uvijek zanimljiv”, ističe agentica.

Visoke razlike u cijeni

Iako mnogi prodavatelji traže nerealno visoke cijene za svoje stanove, agentica kaže kako je velika razlika između traženih i postignutih cijena.

“Cijene se razlikuju od kvarta do kvarta, ali i unutar istog kvarta, pa čak i unutar iste zgrade bilježimo velike razlike u cijeni. Stan koji se nalazi na prvom katu neće imati istu cijenu, pa čak i ako je posve isti tlocrt, kao stan u potkrovlju i suteranu”, kaže.









Među mladim obiteljima sve je popularniji i Novi Zagreb, osobito predio oko Avenue Malla.









“Stanovi oko Bundeka planu čim dođu na tržište i oni drže visoku cijenu. Isto je i sa manje više cijelim tim dijelom oko Avenue Malla. Nekoć je Kajzerica bila poznata kao jeftin kvart, ali sada više tamo nema stanova po povoljnim cijenama. Ako je dobar stan, pa ako je i u Dugavama koje su relativno daleko od tramvaja, postići će visoku cijenu koju možda nismo ni očekivali”, kaže agentica.

Trenutačno potražnju vuku roditelji koji kupuju stanove djeci koja dolaze studirati u Zagreb.

“Više nije važno da je blizu kvaliteta već samo da je na tramvajskoj liniji pa da djeca mogu brzo i sigurno doći do fakulteta. Takvi stanovi brzo odu”, zaključuje agentica.