Nekim umirovljenicima već idućeg mjeseca stižu veće mirovine: Evo tko su sretnici

Autor: Dnevno.hr

Izmjenama četiriju zakona koji reguliraju rad mirovinskih fondova država nastoji povećati mirovine onih koji će ih primati iz prvog i drugog stupa. To bi povećanje građani trebali vidjeti na svojim računima tek u veljači, s obzirom na to da će tada biti isplaćene mirovine za siječanj na koje se odnose sve zakonske promjene.

Povećanje se temelji na podizanju dodatka na mirovine, koji će sad iznositi 27 posto za cjelokupni staž. Dosad je umirovljenima koji primaju kombiniranu mirovinu iz prvog i drugog stupa za staž stečen nakon 1. siječnja 2002. godine bilo priznato svega 20,25 posto dodatka. Sad će se to podići na 27 posto, a razliku će isplaćivati Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, s obzirom na to da je riječ o dodatku koji se odnosi na osnovnu mirovinu, odnosno mirovinu iz prvog stupa, piše Večernji.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), u listopadu 2023. korisnika osnovne mirovine bilo je 15.863. Ona im je u prosjeku iznosila 680,09 eura. Izjednačavanje dodatka bi onima s, primjerice, 854 eura osnovne mirovine koje su stekli za 40 godina staža, donijelo dodatnih 25 eura. Uz to, još tri eura bi umirovljenici s kombiniranim mirovinama mogli dobiti temeljem povećanja neoporezivog odbitka na 560 eura.

Nepopularna opcija

Ovo će vrijediti za sve one koji već primaju kombinirane dvostupne mirovine, ali i one koji će na taj način otići u mirovinu od početka ove godine. Umirovljenici za to neće dobiti posebno rješenje, već će im HZMO napraviti novi obračun po službenoj dužnosti.

Druga bitna promjena je mogućnost povlačenja 20 posto mirovinske štednje iz fondova odjednom. Ranije je na taj način bilo moguće povući 15 posto iznosa s računa u drugom stupu. Pitanje je koliko će to privući buduće umirovljenike da prihvate mirovinu iz dva stupa. Dosad je takvu mirovinu uzimala tek svaka peta osoba koja je štedjela u drugom stupu. Iz mirovinskih društava tvrde da bi se kombinirana mirovina trebala isplatiti svima kojim prilikom umirovljenja imaju više od 40.000 eura štednje u drugom stupu.