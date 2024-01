Neki im objavljuju rat, a u Hrvatskoj ih je sve više: Sve smo popularnija destinacija

Autor: Dnevno.hr

Kruzeri sve više uplovljavaju u luke na Jadranu. Prema najnovijih podacima Državnog zavoda za statistiku, od početka 2023. godine do kraja studenog bilo ih je 635 ili 1,3 posto više nego u istom razdoblju 2022. godine. Broj putnika također je bio veći, pa je ta brojka skočila za 37,5 posto (ukupno 860.000).

A najviše se plovi pod zastavama Malte, Bahama i Paname. DZS otkriva kako su pod zastavom Malte strani brodovi po Jadranu ostvarili najviše ili 184 kružna putovanja, brodovi s Bahama njih 167, koji su u Lijepu našu doveli 247,6 tisuća putnika. Na brodovima pod malteškom zastavom bilo je 227,1 tisuća putnika.

Dulji boravak

U 11 mjeseci 2023. od ukupnih 635 kružnih putovanja stranih brodova najviše ih je već tradicionalno ili 48,2 posto ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, čija je i luka Dubrovnik imala najviše posjeta tih brodova, 467. Luka Split našla se na drugom mjestu po posjećenosti sa 295 posjeta, a onda po posjeti sijede luke Zadar, Hvar, Korčula, Šibenik i Rovinj.

Svi strani kruzeri su i dulje boravili u Hrvatskoj, odnosno ukupno 1.434 dana, što je oko 115 dana ili 8,7 posto više nego u 11 mjeseci 2022. Samo u studenom 2023. kružnih putovanja stranih bodova bilo je 31, što je 7 posto više nego u istom mjesecu 2022., s kojima je u Hrvatsku došlo 29 posto više putnika ili 38 tisuća.

Po ostalim mjesecima u 2023., s najviše kružnih putovanja, 107 i 102, ističu se kolovoz i lipanj, u kojemu je, primjerice, stiglo 2,9 posto manje stranih kruzera, ali su doveli oko 30 posto više putnika nego u prvih 11 mjeseci u godini prije.

Listopad je završio s 20 posto više kružnih putovanja nego isti mjesec 2022. ili 95, a još veći porast od 52,3 posto tada je zabilježen i sa 137 tisuća putnika na tim putovanjima. Veliki porast broja putnika od 48 posto, na 122 tisuće bio je i u rujnu, i to na 88 kružnih putovanja stranih bodova ili 14,3 posto više nego u rujnu 2022., dok je primjerice u srpnju 2023. na 3,4 posto manje kružnih putovanja ili 86 bilo 22,1 posto više putnika ili 128,5 tisuća.

A dok Hrvatska bilježi rast, neke destinacije "objavljuju rat" kruzerima. Talijanski biser Venecija od 31. ožujka kreće s naplatom ulaska kruzera u grad, i to po pet eura po osobi, a predviđene su i kazne za one koje se zatekne u šetnji Venecijom od 50 do 300 eura. Ako se testna faza pokaže uspješnom, Venecija će od 2025. naplatu ulaza uvesti kao trajnu mjeru, rekla je na Danima turizma, na okruglom stolu Hrvatske turističke zajednice 'Putovanje u održivost – iskustva destinacija', direktorica HTZ-ova predstavništva u Italiji Viviana Vukelić.









“Venecija je već napravila nekoliko koraka u borbi protiv masovnog turizma. Izmjestila je kruzere koji više ne pristaju u Veneciju, a manji brodove više ne smiju ploviti kanalom svetog Marka. Naplata ulaska u grad novi je izazov, a funkcionirati će tako da se plati online na ulazu u grad i dobije QR kod”, pojasnila je Vukelić, piše Večernji.