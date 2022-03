NEKE ZEMLJE JE PLAĆAJU SKUPLJE OD GORIVA, A MI IMAMO I VIŠKA: Stanovnici Zagreba svakog dana hodaju po njoj

Autor: Dnevno.hr

I dok Europa muku muči s sve višim cijenama goriva, u nekim dijelovima svijeta voda je skuplja benzina. S obzirom na klimatske promjene, za nekoliko desetljeća voda bi mogla postati i skuplja od crnog zlata.

A gdje je u svemu tome Hrvatska? Naša zemlja je na svu sreću bogata vodom. Podaci UNESCO-a pokazuju kako je Hrvatska po vodnom bogatstvu među prvih 5 zemalja Europe, a naša voda iz slavine jedna je od najkvalitetnijih za piće u svijetu. Imamo i najveće zalihe pitke vode u Europskoj uniji.

Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, za Dnevnik.hr upozorava kako višak površinskih voda mora otjecati u ponore.

“Ako ih na neki način onečistimo, imat ćemo onečišćene podzemne vode. Ako zatvorimo ulaze, nećemo moći prihranjivati podzemne vode”, objašnjava.

Magdalena Ujević Bošnjak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) kaže kako mi u Hrvatskoj pijemo jako dobru vodu, ali kako se u isto vrijeme moramo pripremiti na izazove koji stoje pred nama vezane za klimatske promjene koje mogu dovesti do, s jedne strane nestašica odnosno dugih sušnih razdoblja, a s druge strane do poplava.

Čak 6 posto građana nije spojeno na javnu vodoposkrbu

Hrvatska je po vodnom bogatstvu među 40 najbogatijih zemlji na svijetu, ali to ne znači da možemo biti mirni. Ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva Elizabeta Kos kaže kako su podzemne vode jako bitne za ukupno vodno gospodarstvo RH jer se 90 posto javne vodoopskrbe opskrbljuje iz podzemnih voda.

Dok u Hrvatskoj 6 posto građana nema mogućnost priključka na javnu vodoopskrbu, u svijetu više milijarde ljudi nema siguran pristup izvorima vode.

Za one koji piju vodu iz boca jer misle da je kvalitetnija Marin Matušić sa Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta kaže kako čovjek koji pije vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava ili iz boce pit će jednaku kvalitetu vode u smislu svog zdravlja.

“Svi koji su radili istraživanja zapravo nemaju nekakvih saznanja da bi bilo kakva migracija iz plastike bila relevantna za ljudsko zdravlje ali da je ima – ima je”, navodi Matušić.

Da voda može biti i pogonsko gorivo pokazuju bazeni zagrebačke Mladosti koji se griju na geotermalnu vodu. Naime, Zagreb se rasprostire iznad geotermalnog ležišta.

Cijena geotermalne vode u prosjeku je bila 50 posto jeftinija od drugih energenata. To je tako bilo do 2018., no od 2019. cijene su značajno rasle i dosegle razinu toplane. Na isti način se grije i Kineziološki fakultet u Zagrebu, i to već 6 godina.