NEKE ĆE ZABOLJETI GLAVA: Evo koliko vam je ušteđevina narasla od početka godine

Autor: Ivana Jurišić

Iako je prošla godina bila jedna od najgorih otkako se mjeri uspješnost gospodarstva u Hrvatskoj (BDP je pao astronomskih 8,4 posto), mirovinski fondovi su dobro poslovali. Tako izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) pokazuje da je na kraju srpnja na računima četiriju obveznih mirovinskih fondova bilo 127,6 milijardi kuna. To je povećanje od 7,5 milijardi kuna u odnosu na kraj prošle godine kada je na računima bilo 119,1 milijarda kuna.

Dok je prošle godine prosječni prinos na ušteđevinu iznosio oko jedan posto, obveznim mirovinskim fondovima su zabilježili puno veći rast te je tako najvećem dijelu ljudi ušteđevina od početka godine povećana za 4,7 posto, piše Novi list.

Prosječni prinos od 4,7 posto dobilo je 94 posto članova obveznih mirovinskih fondova koji su automatski svrstani u takozvanu kategoriju B. Malobrojnima koji su odabrali ulazak u kategoriju A, a to su uglavnom mlađi ljudi – vrijednost ušteđevine od početka godine povećala se za 8,5 posto. Najslabije su prošli pripadnici kategorije C, u koju se automatski stavljaju svi zaposlenici kojima do ulaska u mirovinu preostane pet godina jer je prinos na njihovu štednju za starost bio je samo 0,3 posto.

Loša vijest je da su upravo ti najstariji koji su pred mirovinom zapravo na gubitku jer su potrošačke cijene u srpnju skočile su 2,8 posto, što znači da je inflacija pojela njihovih 0,3 posto prinosa i realno smanjila vrijednost mirovinske ušteđevine.

Zašto pripadnici kategorije C lošije prolaze jer je riječ o fondovima najmanje rizičnosti i oni pretežito ulažu u državne obveznice i slične dužničke papire. Fondovi kategorije B imaju nešto rizičnija ulaganja te dio portfelja ulažu i u dionice, dok su fondovi kategorije A koji su najbolje poslovali i svojim korisnicima donijeli dobit od 8,5 posto namijenjeni najmlađim osiguranicima i imaju najdinamičniju strukturu ulaganja s 34-44 posto udjela dionica u ukupnim ulaganjima.