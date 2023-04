NEKAD MOĆNI PROIZVOĐAČ KRUMPIRA NA KOLJENIMA! Prvo optužio poduzetnika, sad povukao ‘ručnu’: ‘Nisam ga vidio, niti sam osobno čuo da je to naredio’

Autor: Daniel Radman

Ponajveći hrvatski proizvođač i otkupljivač krumpira, Mirjan Dodlek, žestoko je napao tvrtku ‘ENNA Fruit’ i poduzetnika Pavu Vujnovca te je danas (utorak) iz Međimurja poručio: “Žele me uništiti”.

“Nakon pokušaja neprijateljskog preuzimanja tvrtke ‘Dodlek-agro’ od strane ‘ENNA Fruita’ prije godinu i pol dana, ‘Dodlek-agro’ izbačen je iz Konzuma kao dobavljač krumpira nakon 18 godina poslovne suradnje”, ispričao je Dodlek na konferenciji za medije koju je održao u pogonima svoje tvrtke u Belici.

Prekid suradnje s Konzumom, tvrdi, mogao bi odvesti njegovu tvrtku u stečaj, što je, smatra, i cilj ENNA Fruita. Koliko Konzum znači Dodleku govori i to da od hrvatskog prodajnog lanca ostvaruje 70 posto ukupnog godišnjeg prihoda tvrtke, što ga čini iznimno ovisnim. Dodlek ne krije probleme s vraćanjem kredita za njegov otkupni centar, a nekoliko radnika je već otpustio. Također, tu su i problemi s kooperantima. Inače, u vlastitoj proizvodnji godišnje ima 5 tisuća tona, a s kooperantima dođe do 16 tisuća tona krumpira.





Na rubu propasti

“U čemu je problem? 14.3.2023. oko 13 sati nazvao me direktor nabave voća i povrća iz Konzuma i rekao mi je: ‘Dodlek, ovaj tjedan do petka isporuči sav krumpir u naše distributivne centre prema narudžbama od strane našeg tradeinga i to je to jer nažalost, dobio sam usmeni nalog od ‘ENNA Fruita’ da od ponedjeljka 20.3.2023. više ne smijemo naručivati krumpir od tebe'”, ispričao je.

Sve to rade, smatra, kako bi oni preuzeli kooperante sa skladišnim kapacitetima jer su sami napravili pakirni centar u Varaždinu, a nemaju dovoljno skladišnih kapaciteta. “Ovim postupkom tvrtka ‘Dodlek-agro’ dovedena je na rub propasti, smatramo da je ovo upropaštavanje domaće proizvodnje krumpira, prijete nam gubici desetaka radnih mjesta”, naveo je.

S obzirom na težinu optužbi Dodlek je upitan je li se ikada u životu upoznao s Pavom Vujnovcem te je li osobno čuo kako Vujnovac govori da on ne smije raditi s Konzumom, no odgovorio je niječno. Također, na pitanje ima li dugoročni ugovor s Konzumom i može li dobiti odštetu za “izbacivanje” odgovorio je kako u ugovoru postaji klauzula da obje strane mogu razvrgnuti ugovor bez “penala”.

“Nisam pravnik i ne razumijem se u neke stvari, međutim bilo mi je objašnjeno da zbog zakona o tržišnom natjecanju ugovor ne može biti duži od 5 godina, s time da se isti automatski produžava ukoliko ni jedna strana ne otkažu ugovor. Ako 18 godina to nije bio problem, ne vidim zašto bi sada bio”, glasio je odgovor na pitanje je li sam napravio poslovnu grešku potpisavši takav ugovor s Konzumom, kad mu je već toliko izložen.

‘Odbio je ponudu, sad nam ne treba’

S druge strane, Ivana Jozić, direktorica otkupnog centra ‘ENNA Fruita’ u Varaždinu, tvrdi da u cijeloj priči nije ništa sporno.

“Gospodinu Dodleku je 2020. od strane ‘Enna Fruit’ ponuđen poslovni model kojim smo željeli povećati otkup krumpira na ovom području. Ponudili smo mu da on otplati svoje dugove prema kooperantima i dobavljačima kako bi napravili veliki bazen koji bi opskrbljivao većinu potreba RH. Gospodin Dodlek je to, na žalost, odbio. Naša firma je tada odučila investirati u Otkupni centar Varaždin.









Nakon dvije godine došao je sa svojom ponudom da bi želio prodati, ali kako nam ne trebaju dvije firme takve veličine, onda je naša firma odustala”, rekla je Jozić. Pojasnila kako je u Centar uloženo oko 3 milijuna eura te da je “Enna Fruit” u ovom trenutku drugi najveći otkupljivač krumpira, s težnjom da postanu prvi. Imaju 58 zaposlenih radnika, iduće godine očekuju da će imati 70 kooperanata, planiraju povećati otkup s 4,5 na 13 do 15 tisuća tona, a sve sa ciljem smanjenja uvoza. “Težište nam je veći dio godine prebaciti se na domaći proizvod i uvoz smanjiti na minimum koliko god se može.”

Kad je riječ o plasmanu u “Konzum”, Jozić je pojasnila da je to odluka trgovačkog lanca koja se donosi jednom tjedno.









“Ne radimo samo s Konzumom, nego s većinom trgovačkih lanaca. Radimo po principu da šaljemo tjedne ponude kupcima, a onda oni po svojem kriteriju određuju s kime žele raditi. Mi nastojimo biti najpovoljniji, ali kupac je taj koji na kraju odlučuje, i to na tjednoj bazi”, poručila je Jozić za kraj.

***

Stravičan pad Dodlek-Agra

Dodlek-Agro je posljednjih 7-8 godina bio jedini dobavljač pakiranog namjenskog krumpira za Konzum, a od 2007. do 2021. godine daleko je najveći dobavljač svih pakiranja krumpira u Konzumu. Prema prema javno dostupnim podacima, sa zadnjim danom 2021. godine dug prema bankama iznosio je 2,5 milijuna eura, dok je neto dug prema dobavljačima iznosio milijun eura. Nadalje, rok plaćanja dobavljača 2019.-2021. raste sa 120 na 160 dana (prema Zakonu o zabranjenoj trgovačkoj praksi rok plaćanja je 30 dana).

U razdoblju između 2019. i 2021. godine, i prije ulaska tvrtke ENNA Fruit na tržište Dodlekov financijski dug je povećan s 1,9 milijuna eura na 2,5 milijuna eura, a dug dobavljačima s 1,9 milijuna eura na 2,3 milijuna eura. Istodobno obujam poslovanja pao je sa 7,7 milijuna eura na 6,7 milijuna eura.

***

Kronologija odnosa: Dodlek i danas odbija suradnju

Krajem 2020. “ENNA Fruit” odlučuje povećati otkupne količine domaćeg krumpira, a u to vrijeme Dodlek-Agro je jedini Konzumov dobavljač namjenskog krumpira. Unatoč tome ima dug od 3,5 milijuna eura (2,5 miijuna prema bankama, milijun prema dobavljačima). “ENNA Fruit” mu tada pristupa i nudi poslovni model u kojem bi riješio dugove i ostao u poslovnoj suradnji s EF-om, no on tada odbija ponudu.

S druge strane, Enna Fruit kreće u obnovu i nadogradnju otkupnog centra Varaždin i ulaže 3 milijuna eura vlastitih sredstava u modernizaciju skladišta, izgradnju novih komora za skladištenje krumpira, luka i mrkve, kupovinu linija za pranje i pakiranje namjenskog krumpira i mrkve, radi vlastitu pakirnicu te stavlja solarne panele na krov centra.

U veljači 2022. Dodlek pristupa tvrtki ‘ENNA Fruit’ nudeći im svoju tvrtku. Međutim, financijski pokazatelji su još lošiji nego 2020. i predstečaj je jedino logično rješenje pa EF odbija ponudu, a također, kao što je Jozić napomenula, nema potrebu za dva otkupna centra koja su međusobno vrlo blizu. IZ ENNA-e napominju kako se Dodleku i danas nudi suradnja u vidu otkupa krumpira u rinfuzi no Dodlek ju odbija.