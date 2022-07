NEDOVOLJNO SE ULAGALO ZADNJIH 30 GODINA! Osječki gradonačelnik se pohvalio projektima u godinu dana, krenuli i sa uštedom energenata

Autor: Ivor Kruljac

Kako prolazi prvi mandat na čelu Osijeka, za N1 osobno je otkrio Ivan Radić gradonačelnik Osijeka.

Radić je naveo kako su brojni projekti u tijeku, posebno istaknuvši obnovu pješačkog mosta, bazena i dravske obale.

“Zadovoljan sam onim što smo učinili kao tim. Pokrenuli smo puno projekata, nije se toliko ulagalo u grad unatrag 30 godina”, osvrnuo se Radić na prvu godinu svojeg mandata. Istaknuo je kako je most morao biti obnovljen, jer je već bio opasan, narušene statike, a Radić je ponosan i što su radovi na mostu završeni prije ugovorenog roka.





Usluge bez poskupljenja

Radić je nastavio i kako ovaj tempo planira nastaviti u nadolazećim godinama, a upitan o štednji energenata, otkrio je kako je Osijek s planom Europske komisije već krenuo.

“Kao nijedan drugi grad, ni Osijek nije imun na ove stvari. Odmah smo izdali preporuke cijelom gradskom sustavu, dali smo konkretne preporuke kojih se mora držati. Ustanovili smo da hlađenje za jedan stupanj manje dovodi do 15 posto uštede energenata, a to je sto tisuća kuna mjesečno. To je lijepa ušteda, krenuli smo s time na vrijeme”, rekao je Radić.

Zadovoljno je istaknuo i kako nijedna usluga Grada Osijeka nije poskupljela, pa tako ni voda, struja, vrtić ili prijevoz.