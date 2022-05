NEDOSTATAK VOZAČA KAMIONA TRESE EUROPU: Talijanske kamione voze Indijci, pitanje je dana kada će doći i kod nas

Autor: Dnevno.hr

Nedostatak radne snage sve je veći problem hrvatskih poslodavaca. Prema nekim procjenama Hrvatskoj nedostaje oko 60 tisuća radnika, najviše u turizmu i graditeljstvu gdje je zbog obnove potresom razrušenih područja zabilježena velika potražnja za radnom snagom. Kako je iz Hrvatske otišao veliki broj radno sposobnih ljudi, sve je više upita poslodavaca za stranim radnicima. Hrvatski zavod za zapošljavanje je objavio da je u periodu od siječnja do ožujka ove godine zaprimio 32.863 zahtjeva za radnim dozvolama stranih radnika, dok je izdano 18.263 pozitivnih mišljenja.

“S obzirom na to da su u većini zemalja Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, u potpunosti ukinute Covid mjere i da se ovog ljeta očekuje veći broj turista, porasla je i potražnja za sezonskim radnicima na Jadranu. Neke naše procjene pokazuju kako bismo ove godine mogli doći na razinu pretpandemijske 2019. godine”, objašnjava PR marketing stručnjak Dominik Raškaj.

Raškaj objašnjava kako se usprkos krizi, posao ipak može naći.





“Uvjeti za radnike su isti kao i prethodnih sezona, a osiguran je smještaj i hrana za radnike. S obzirom na inflaciju, plaće se nešto veće nego prošle godine, a kao i prije pandemije, najveća potražnja se bilježi za radnicima u transportu i građevinarstvu”, ističe Raškaj koji kaže kako je Hrvatska i dalje za Njemačku, Austriju i Hrvatsku bazen kvalitetne radne snage u građevinarstvu i prijevozu.

“Nakon što je započeo rat u Ukrajini očekivali smo kako će poslodavci, kako bi smanjili troškove, posegnuti za jeftinom radnom snagom iz trećih zemalja i Ukrajine. To se na kraju nije dogodilo, barem ne u velikoj mjeri”, pojašnjava Raškaj.

Stručnjak ističe kako je i u ovim kriznim vremenima poslodavcima bitno sačuvati kvalitetu, jer bez kvalitete nema proizvoda pa ni kupca.

“Potražnja za radnicima će se nastaviti, ali je pitanja o kakvoj je kvaliteti riječ ako se bude uzimali radnici iz istočnih zemalja”, navodi Raškaj.

“Radna snaga je veliki problem širom svijeta. Tako su u Australiji u 2020. godini 70 posto vozača kamiona bili Indijci, a to je trend koji uskoro očekujemo i na našim prostorima. U Hrvatskoj trenutačno ima dosta Filipinaca i Nepalaca, ali s obzirom na to da je već u Italiji primjetan veći broj Indijaca za upravljačima kamiona to je realno brzo moguće i kod nas”, smatra Raškaj,