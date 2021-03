¨NI KORONA IH NIJE ZAUSTAVILA! Najgledanija američka reality serija snimljena je u Hrvatskoj!

Autor: Sanja Plješa

Nova sezona najgledanije američke reality serije Below Deck Sailing Yacht (Ispod palube), koja je snimljena u Hrvatskoj prošlog ljeta, započela je s prikazivanjem na američkoj kabelskoj televiziji Bravo TV, rekla je Iva Bahunek, voditeljica Ispostave Hrvatske turističke zajednice u Los Angelesu.

“Prikazivanje emisije trajat će najmanje 16 tjedana što je savršen vremenski period za dodatnom promocijom Hrvatske jer je riječ o razdoblju kada Amerikanci najčešće bukiraju svoja putovanja. Dodatni benefit je činjenica što se ova serija prikazuje i u drugim zemljama, a posebice veseli procjena produkcijskog tima kako je, od svih dosadašnjih sezona, najatraktivnija i najzanimljivija upravo sezona snimljena u Hrvatskoj”, istaknula je Iva Bahunek.

Dodala je kako je na nedavnoj dodjeli nagrada Zlatni globus, koju u udarnom terminu prenosi televizijska mreža NBC, emitirana reklama za novu sezonu Below Deck, čime je serija, ali i Hrvatska dobila dodatnu vidljivost na američkom tržištu.

Ovaj popularni američki reality show emitira se od 2013. godine, a koncept emisije uključuje praćenje profesionalnog i privatnog života posade i njihovih gostiju na mega jahtama. Nova sezona Below Deck Sailing Yacht 2 – CROATIA snimljena je u splitskom akvatoriju tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2020. godine, a tijekom snimanja korišten je jedrenjak Parsifal III, duljine 54 metara, koji je bio usidren ispred hotela Le Méridien Lav u Podstrani kraj Splita.









Zanimljivo je i to da je ovo bila prva holivudska produkcija koja se u cijelosti i bez prekida snimala izvan SAD-a za vrijeme pandemije koronavirusa, a u čemu je značajan doprinos dao i Nastavni zavod za javno zdravstvo u Splitu.

Dodajmo kako se serija Below Deck prikazuje na Bravo TV mreži, jednoj od najgledanijih američkih kabelskih televizija, koja je u 2020. godini zabilježila velik rast “pregleda na zahtjev”, točnije 427 milijuna, kao i 222 milijuna “prijenosa uživo”. Do sada je ukupno snimljeno 15 sezona ove TV franšize koja se sastoji od tri zasebne cjeline i to Below Deck (Ispod palube), koja se snima na tropskim destinacijama, zatim Below Deck Mediterranean, koja se snima na Mediteranu te najnovije varijante Below Deck Sailing Yacht, koja se snima na velikim jedrilicama za razliku od ostalih varijanti serije koje se snimaju na motornim jahtama.









Koliko im se svidjela Hrvatska i ljubazni domaćini potvrđuje i donacija od 40 tisuća američkih dolara koju je uplatila produkcijska kuća 51 minds i Bravo TV na račun Crvenog Križa kroz Global Giving Charity za pomoć stradalima u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji, a svi fanovi i gledatelji showa također će moći uplatiti dodatna sredstva za istu namjenu.

Naime, tijekom premijernog prikazivanja prve epizode serijala prikazan je poziv najvećih zvijezda showa na donacije gledatelja, a taj će poziv biti prikazivan tijekom emitiranja ove i sljedeće sezone Below Deck serijala, odnosno tijekom čitavog proljeća i početka ljeta 2021. Fanovi showa sredstva će moći uplaćivati putem portala Ministarstva financija RH, a cijelu akciju je pokrenula Iva Bahunek.