‘NE SMIJEMO ZABRANJIVATI NEŠTO ŠTO NAM DONOSI KORIST!’ Struka o umjetnoj inteligenciji u Hrvatskoj: ‘Možemo to napraviti i bez nje’

Autor: Dnevno

U drugom panelu na konferenciji “Eurotransformacija” pod nazivom “Digitalna budućnost Hrvatske vs. analogna sadašnjost” ICT stručnjaci govorili su o razvoju umjetne inteligencije, virtualne realnosti te o digitalnoj transformaciji javne uprave i privatnog gospodarstva, kao i o potencijalima koje nudi 5G mreža, u kontekstu činjenice da Hrvatska ima jednu od najraširenijih 5G mreža Europe.

Na panelu govore Miran Gosta, ravnatelj HAKOM-a, Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemach Hrvatska i Hajdi Ćenan, predsjednica udruge CRO START-UP, koja okuplja mlade inovatore, ali i već globalno priznate tvrtke poput Infobipa.

Ravnatelj HAKOM-a Miran Gosta u uvodnom izlaganju objasnio je kako ICT sektor u Hrvatskoj doživljava snažan rast.





‘Puno se pozitivnog događa’

“Jedan od zadataka za sve države članice EU bio je implementirati ove ciljeve u nacionalne strategije. Vlada RH usvojila je strategiju s četiri stupa. To su razvijeno i digitalno gospodarstvo, digitalna javna uprava, razvijene, dostupne i korištene mreže niskih kapaciteta te razvijene digitalne kompetencije. U tome želimo biti u top pet država u EU. To je ambiciozan cilj ali smatramo da ga možemo postići.

Ta povezivost je kisik koji omogućava sve što se događa u ekosustavu. Dobro je što stalno napredujemo, ali Hrvatska je a 24. mjestu po povezivosti na razni i EU. Dobra stvar je što je većina zemlja više povezana za dva do tri posto. Ipak, to rade svi i cijela priča stalno raste. Imamo neslužbene podatke a vidjet ćemo gdje ćemo biti na kraju”, rekao je.

Zatim je objasnio razliku između fiksne VHCN mreže i bežične VHCN mreže. “To su optičke tehnologije. Puno se toga pozitivnog događa. Prvenstveno, tu su privatna ulaganja u mrežnu opremu. Vidimo konstantan rast, izuzev pandemijske godine. Pogotovo možemo biti zadovoljni zbog ulaganja u fiksne mreže, a još su značajnija ulaganja u optičke mreže”, rekao je.

Izazovi u ruralnim dijelovima

“Postoje ogromne razlike između ruralnog i urbanog dijela. Ljudi na nekim područjima nemaju pristup određenim uslugama, no ukupna pokrivenost raste i u tim područjima. Bez sredstava poticaja teško možemo očekivati poslovni model operatora koji će dovoditi tehnologiju u ruralne sredine. Nikako da se zarola još 106 milijuna eura, ali nadam se da ćemo to uskoro riješiti. Mi imamo izgrađenu mrežu koja se ne koristi dovoljno”.









“Operatori premalo zajednički ulažu. Svi se bore protiv administracije, ali premalo se suočavaju s birokracijom. Ne koristimo vaučere za takeup. Možda digitalne usluge nisu dovoljno razvijene. Možemo ići s prisilom, odnosno gašenjem bakrene mreže. Ona je sada konkurentna i ljudi ju koriste za ono što im treba. Možemo i marketinške aktivnosti kod operatora potaknuti”, rekao je.

Član Uprave i glavni komercijalni direktor tvrtke Telemach Hrvatska Mislav Galler rekao je da su uočeni brojni pozitivni trendovi u području telekoma.









“Ljudi odustaju zbog najbanalnijih razloga od korištenja najnovijih tehnologija. Najčešće je to bušenje, ‘neću da mi bušite kroz stan’. Ljudima bi trebalo dati do znanja da se tu ne radi više o onim ogromnim bušilicama. No, nismo niti svi navođeni ekonomskim motivima, pa je i to drugi razlog zašto se infrastruktura ne razvija u ostalim područjima. U Telemachu smo investirali puno kako bismo postali konvergentni. Naravno da smo bili u fokusu velikih igrača i uložili smo više od 200 milijuna eura u fiksnu i mobilnu mrežu. Cilj nam je bio da budemo spremni i otporni na infrastrukturu kako bismo mogli parirati konkurenciji.

Umjetna inteligencija

Predsjednica udruge CRO START-up Hajdi Ćenan rekla je kako je jedan od razloga za pokretanje udruge bio taj što su shvatili potrebu za njezinim osnivanjem.

“Momentum koji se događa postao je vidljiv u javnosti kada je Infobip postao naš prvi jednorog. Drugi je Rimac automobili, a očekujemo da će se uskoro pojaviti i novi. U javnosti su počele izlaziti priče o velikom broju informativnih kompanija. Odlučili smo pokrenuti udrugu kako bismo olakšali poslovanje svih startupa u Hrvatskoj. Jedan od glavnih zadataka je pregled startup scene, jer stvarno ne znamo koliko startupa imamo u Hrvatskoj.

Gosta je rekao kako je potrebno procijeniti koliki je rizik od zlouporabe AI tehnologije, te da upravo zato EU donosi “AI act”.

“To je slično kao i pri uporabi interneta. Nećemo zabraniti internet samo zato što ga netko zloupotrebljava. ja sam veliki zagovornik umjetne inteligencije. Ne smijemo se dovesti u situaciju da zabranjujemo nešto što nam donosi puno benefita”, rekao je.

Mislav Galler rekao je kako se pojavila situacija u kojoj korisnik zna više od trgovca o pojedinom proizvodu, a njegova su očekivanja visoka.

“Kada se to preslika na telekom industriju, kod nas nikad nije postojala veća razlika između potražnje i povećanja konkurentnosti. Kompleksnost naše industrije često daje dojam da korisnik nije u centru pažnje, ali važno je razumjeti da mi uvijek stremimo prema tome da korisnik s nama neka nikakvu komunikaciju. Mi želimo osigurati sustav u kojem sve radi, a korisnik uvijek ima mogućnost uspostave komunikacije ako nešto pođe po krivu. Osim komercijalne komponente, važno je da korisnici nemaju strah od korištenja novih tehnologija”, rekao je.

Gosta je rekao kako je HAKOM proveo istraživanje o korištenju usluga u mobilnim mrežama.

“Istovremeno se kroz gradove kretalo po najvažnijim cestama i snimali smo kako se ponašaju mreže različitih operatora. Test pokazuje da u Hrvatskoj imamo kvalitetne mreže koje ostvaruju jako dobre rezultate. napravili smo sistem bodovanja kvalitete mreže i to se sve vidi u reportu. Ne želim da se itko osjeća loše, jer sve tri mreže su izvrsne. Često radimo mjerenja, ali ovaj drive test ćemo raditi na godišnjoj razini”, rekao je.

Ćenan je rekla kako strah od toga da umjetna inteligencija mnogima oduzme posao djelomično neutemeljen.

“Kao i svaka tehnologija, to može otežati ili poboljšati živote ljudi. Događaju se promjene u radnim mjestima, ali to je tako bilo u svakoj industrijskoj revoluciji. To pitanje je postojalo i prije, ali sada je postalo relevantno jer je AI postalo nešto s čime mnogi mogu biti povezani. Prije smo mislili da ćemo imati samovozeće automobile nego da ćemo imati tehnologiju koja će moći ovladati jezikom na tako kvalitetan način”, rekla je.

“Količina podataka kojom barata AI je veća od onoga čime jedna prosječna osoba može baratati, ali da bi ljudi počeli ostajati bez posla tehnologija će se morati još dosta razviti. Međutim, u toj panici nastala je sitaucaija u kojoj se zaboravilo na sve prednosti koje ta tehnologija donosi. To je jedan općeniti strah, ali ne zna se koji su konkretni problemi koji bi doveli do toga, a za takve moramo tražit rješenja. Iako neki strahuju da će nas umjetna inteligencija uništiti, mislim da smo dokazali da to možemo i sami napraviti bez nje”, rekla je.