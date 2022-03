NE RADITE OVO RUSIJI! Dramatično upozorenje analitičara: ‘Drugi svjetski rat je počeo jer je Njemačka prestrogo kažnjena, a sada se ista stvar radi s Rusijom!’

Autor: Ivana Jurišić

Najtežem ratu u Europi od Drugog svjetskog rata ne nazire se kraj. Milijuni izbjeglica, razrušeni gradovi, mrtvi i ranjeni na obje strane. Hrvatskim građanima koji su u devedesetima i sami prošli kroz Domovinski rat još je teže nego drugim Europljanima gledati slike iz Ukrajine jer su i sami bolno svjesni koliko je malo potrebno da se rat rasplamsa i da se nekoć krhki mir pretvori u razaranje i smrt.

U međuvremenu, zapadne zemlje su Rusiju pogodile nekim od najtežih sankcija ikad. Na stotine zapadnih tvrtki su već napustile Rusiju, obični Rusi gube posao. Ruska rublja iz dana u dan vrijedi sve manje, običnim Rusima je nemoguće doći do deviza, a već se javljaju nestašice hrane i lijekova. Ruska Federacija je na rubu bankrota, a ratu još nije ni mjesec dana.

Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić ističe kako nikad u povijesti nijedna zemlja nije bila pogođena ovako teškim sankcijama kao što je sad Rusija. “Znate koja zemlja trpi ovako teške sankcije kao Rusija? To je Sjeverna Koreja”, objašnjava Jurčić napominjući kako se ne smije od Rusije napraviti Sjevernu Koreju u srcu Europe.

Rat ne započinje u vakuumu

“Pa mi govorimo o zemlji koja je prirodno vezana s Europom i Kinom, zemljom koja ima mineralna, rudna i energetska bogatstva. Bilo bi dobro kada bi današnji političari, ako već nisu, pročitaju knjigu Ekonomske posljedice mira Johna Maynarda Keynesa u kojoj je on još prosincu 1919. godine napisao kako su ratne reparacije Njemačke prevelik teret za gospodarstvo te zemlje te kako će dovesti do financijskog kolapsa zemlje, što će u konačnici imati ozbiljne ekonomske i političke posljedice na Europu i svijet. Drugi svjetski rat je počeo jer su sile Antante prestrogo kaznile Njemačku, a sada se ista stvar radi s Rusijom“, objašnjava Jurčić.

Ekonomist objašnjava kako su sankcije bile potrebne u početku kako bi se Rusiji jasno pokazalo kako ne smije nastaviti s ratom u Ukrajini, ali kako je sada već došlo do toga da se ne smije ići prema akumulaciji sankcija. “Ne, bez obzira na sve zločine koji se sad događaju”, smatra Jurčić.

“Drugi svjetski rat nije započeo u vakuumu, on je bio direktna posljedica Prvog svjetskog rata. Trebamo učiti iz povijesti, trebamo učiti od generacije koja je sama svjedočila strahotama rata i koja je znala koja je vrijednost suradnje, tolerancije, opraštanja i razumijevanja za onu drugu stranu, generacije koja je napravila sve da imamo mir u Europi. Današnji političari bi sada trebali raditi sve da smire situaciju, a ne potpirivati atmosferu koja potiče uništenje Rusije. Ne zaboravimo jednu stvar. Rusija je puno veća nego što je Njemačka bila 1918. i ako se situacija ne smiri, a još se može to napraviti, ovaj rat bi se lako mogao proširiti na Europu i trajati i 3o, ako ne i više godina”, uvjeren je Jurčić.

“Rat je lako započeti, ali teško završiti, a ako sada stane, nećemo morati razmišljati hoćemo li gladovati do kraja godine”, objašnjava ekonomist.

Nakon recesije visoka nezaposlenost i glad

Jurčić govori kako je možda sada i prekasno, osobito nakon što su SAD najavile nove isporuke oružja Ukrajini. “Bojim se da će se Ukrajina nakon novih isporuka oružja odustati od razgovora o neutralnosti i nastaviti boriti, što bi bila katastrofa. Ovdje jasno napominjem da je ovo što Rusi rade katastrofa, ali ako se sukob nastavi, prvo će stradati ukrajinski pa ruski narod, pa na kraju cijela Europa”, ističe.

Posljednjih dana sve se više naglas govori kako bi Europa uskoro mogla ući u duboku recesiju, koja davno nije viđena na našem kontinentu. “Stalno ponavljam kako je rješenje ovog rata između Rusije, Amerike i Njemačke. Njemačka sada hoda po jajima. S jedne strane je članica NATO-a, s druge je ovisna o ruskim energentima. Čak 60 posto plina koji koristi Njemačka dolazi iz Rusije. Ako se ta količina samo prepolovi, Njemačku i Europu će pogoditi velika nezaposlenost. Zatvaranjem sjevernog i južnog toka se ne kažnjavaju Rusi, već Nijemci, jer Europa i Njemačka u sljedeće dvije godine ne mogu na nikakav način nadoknaditi ruski plin. Stane li njemačka ekonomija, to postaje problem koji se ne može kontrolirati. Iz jedne dobre ekonomske klime dolazimo u jednu iznimno ružnu negativnu situaciju koju je nemoguće kontrolirati, u kojoj ljudi ostaju bez posla, vlada glad. Tješi činjenica što se još nitko nije usudio bombardirati plinovod koji teče preko Ukrajine. Ljudi su svjesni činjenice da ako dođe do toga, onda je Treći svjetski rat tu. Nitko ne treba baciti atomsku bombu, dosta je prekinuti dovod energije iz Rusije u Europu i počinje generalni sukob koji neće samo dovesti do ratnog sukoba već do rušenja cijele strukture ekonomije i društva koji su složeni u Europi i koji se htjeli mi to ili ne vrte oko Njemačke”, objašnjava ekonomist.

Da nije još kasno, Jurčić pokazuje na ponašanju SAD-a 1945. godine.

“Ona Amerika koja je pobijedila i Njemačku i Japan nije se osvećivala ni jednima ni drugima, već je i jedne i druge uvela u suvremeni ekonomski i politički svjetski poredak. Te 1945. godine nije se išlo u osvetu, nije se išlo produbljivati sukob makar su Amerikanci tada mogli raditi što ih je volja kao najjača sila. I mir u Europi je dobio puno suradnjom Rusije i Njemačke kao i Njemačke i Francuske koji su bili tradicionalni neprijatelji. Danas se stvara jedna atmosfera mržnje prema Rusima što je možda normalno u ovakvoj situaciji kod običnih ljudi, ali političari bi trebali biti puno hladnije glave i razmišljati kako ovaj sukob završiti, a ne raspirivati. Bojim se ako se političari počnu populistički ponašati i voditi se atmosferom koja se stvara i kroz medije i kod naroda, teško ćemo izbjeći eskalaciju sukoba”, zaključuje Jurčić.