ODLIČNA PRILIKA: Saznajte kada možete putovati u Švedsku za samo 75 kuna – i to za povratnu kartu

Autor: Ivana Jurišić

Oduvijek ste htjeli posjetiti Švedsku, ali nikad niste imali dovoljno novaca za skupe avionske karte? Dobra vijest dolazi iz Ryanaira koji uskoro uvodi dvije linije iz Švedske prema Zagrebu. Radi se o cjelogodišnjim linijama iz Malma i Gothenburga prema zagrebačkoj zračnoj luci. Povoljne karte dostupne su u brojnim terminima u oba smjera, neke po samo 5 eura, ili 38 kuna.

Iz Zagreba za Gothenburg za samo 5 eura možete putovati 23. kolovoza, 20 i 16. rujna, a iz Gothenburga do Zagreba za 5 eura 6, 7, 13, 16, 27, 28 i 30. kolovoza i 6, 13, 19, 20, 24 i 27. rujna.

Ako želite u Malmo, za 5 eura iz Zagreba možete putovati 4, 7, 18, 21. i 25. rujna, a iz Malma do Zagreba za 5 eura 11, 14, 21 i 28. rujna.

Prije nego što odete na aerodrom ne zaboravite obaviti check in online jer ćete to na aerodromu platiti 50 eura. Ako ne printate kartu, skinite aplikaciju Ryanaira. U navedene cijene koje su trenutno dostupne uključen je samo jedan manji komad ručne prtljage, no moguća je nadoplata za predanu prtljagu ako vam je ista potrebna.