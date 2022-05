‘NE DAO BOG DA SE TAMO NEŠTO DOGODI!’ Misle da su naštetili Rusiji, a onda hladan tuš: ‘Da tamo počne, tek tada nas čeka prava katastrofa’

Autor: Ivana Jurišić

Nakon što je Europska komisija predstavila šesti paket sankcija, koji uključuje i postupan embargo na rusku naftu, mnogi u Hrvatskoj su se zapitali što je s nama. Hrvatska naftna industrija u rukama je mađarskog MOL-a, a Mađarska je jedna od zemalja koje bi trebale dobiti izuzeće iz embarga.

Naftni stručnjak Davor Štern objašnjava kako je to dobro za nas, jer ako Mađarska i Slovačka dobiju izuzeće, to će se proširiti i na nas.

“U tom slučaju Hrvatska će nastaviti dobivati derivate iz Mađarske. U isto vrijeme, ne smijemo zapustiti domaću proizvodnju i domaću preradu. Tu moramo biti vrlo oprezni i izvući maksimum za nas na temelju hrvatskih 44 posto udjela u Ini”, objašnjava Štern.





“Ne dao Bog da se tamo nešto dogodi”

Na pitanje što će biti sa vakuumskim plinskim ulje koje je potrebno za proizvodnju dizela u Ininoj riječkoj rafineriji, a za koji je Hrvatska neslužbeno zatražila izuzeće, Štern odgovara kako je to teško reći.

“Hrvatska je pametno postavila taj zahtjev, ali u ovom trenutku jednostavno ne znamo kako će se stvari odvijati”, odgovara.

Na najave nekih medija da bismo uskoro mogli voziti par-nepar, odgovara kako nema nikoga tko bi tako nešto mogao previdjeti.

“Ono što se sada događa sa izvozom nafte iz Rusije je samo jedna mala crtica u cijeloj velikoj priči. Od proizvođača nafte i plina traži se da povećaju proizvodnju da bi se zadovoljile sadašnje nestašice u slučaju zaustavljanja ruskog nafte i plina, a u istom trenutku na silu se gura dekarbonizacija. Pa tko je tu lud? S jedne strane nešto potičete, s druge zabranjujete”, ističe stručnjak.

Štern objašnjava kako embargo na rusku naftu ne znači da nje više neće biti.

“Ona će u Europu dolaziti kroz Indiju, Kinu, Tursku… Spretni trgovci već imaju razrađene planove za to. Miješanje nafte je moguće, pa taj embargo neće puno naštetiti Rusima, ali će zato jako naštetiti Europi”, objašnjava stručnjak ističući kako bi nas umjesto embarga na rusku naftu puno više trebala brinuti situacija u Arapskom zaljevu.









“Ne dao Bog da se tamo nešto dogodi, da netko iz Jemena počne bacati bombe na prerađivačke kapacitete u Saudijskoj Arabiji, tek tada nas čeka prava katastrofa“.

Skladišta se mogu napuniti, ali to kratko traje

Iako sve govori u prilog tome da će najavljeni embargo EU-a na rusku naftu značiti akutno smanjenje opskrbe, Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njezini saveznici, uključujući Rusiju, ostali su pri svom planu koji predviđa tek skromno povećanje proizvodnje u lipnju, za 432.000 barela dnevno. Analitičari predviđaju da će te brojke biti još manje. Ove jeseni se također očekuje veća američka potražnja ove jeseni nakon što je Washington objavio da planira kupiti 60 milijuna barela sirove nafte za strateške rezerve.

“To što oni traže od OPEC-a to nema smisla. Proizvodnja nafte se ne može povećati u kratkom razdoblju. Moraju se obraditi bušotine, povećati proizvodnja, a sve to nije lako i nema puno tvrtki koje to mogu raditi. Tu vidim šanse i za Hrvatsku i za neke naše tvrtke ako budu pametne. Što se tiče OPEC-a, mnoge zemlje tamo ovise o ruskoj vanjskoj politici. Tu je i pitanje Venezuele koja je do sada bila ruski saveznik i Irana koji je još uvijek pod sankcijama UN-a zbog svog nuklearnog programa. Sve je to skupa jedna velika kaša iz koje mi moramo gledati da se izvučemo još manje oštećeni”, objašnjava Štern.









Analitičar objašnjava kako se u sljedećih šest mjeseci mogu napuniti skladišta, ali kako je to ograničenog roka trajanja.

“Nadam se da će sukob prestati i da će sankcije popustiti, inače nas u protivnome čeka neizvjesna i skupa jesen. Osim visokih cijena, treba nas brinuti što će u takvoj situaciji svaka zemlja brinuti sama za sebe. Neće biti zajedničke politike EU-a, svaka zemlja će imati svoju strategiju”.

Znači li to da će cijena goriva stvarno doći do 20 kuna, kako neki govore.

“Nikad ne bih rekao da će cijena doći do 20 kuna jer to jednostavno ne znamo. Embargo, ako dođe do njega, neće se odmah osjetiti. Ono što znamo je da u jednoj toj situaciji svaka zemlje gleda samu sebe. Šest mjeseci je relativno dugi rok u kojem će trgovci i burzovni mešetari raditi svoje, a cijene će ići puno gore. Ne znamo koliko, ali sigurno će snažno ići gore”, zaključuje Štern.