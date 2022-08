NAZIRE SE SVJETLO NA KRAJU TUNELA, DOBRA VIJEST ZA NAROD! Rađa se novi svijet i muka će biti samo privremena: ‘Globalizacija kakva je bila odlazi u prošlost’

Autor: Ivana Jurišić

Građani su jutros napokon malo odahnuli nakon što su na benzinskim crpkama osvanule nove cijene goriva. Nakon što su protekla dva tjedna cijene nafte na svjetskim burzama došle na razine koje nisu viđene od ruske invazije na Ukrajinu, nove niže cijene konačno su se odrazile i na naše novčanike. Veliko je to olakšanje u zemlji čija galopirajuća inflacija od 12,1 posto brine brojne građane. Ali imamo li zaista razloga za veselje ili iza nižih cijena goriva stoji neki drugi razlog, pitali smo ekonomskog analitičara Damira Novotnyja.

“Otkako je cijena nafte na svjetskim tržištima počela rasti, od početka sam bio uvjeren da će globalni mehanizam na tom tržištu u jednom trenutku početi djelovati. Proizvođači nafte su pod pritiskom SAD-a pokušali više proizvoditi, iako globalna potražnja pada, a ne raste. Pogledajmo samo Kinu koja iako tehnički još nije u recesiji jer njihov BDP još nije počeo padati, bilježi rast od samo 5 posto koji je njihovom gospodarstvu zbog prezaduženog domaćeg sektora i izrazito nepovoljnih trendova na globalnom tržištu što se tiče njihovih roba nedovoljan”, objašnjava Novotny.

“U Hrvatskoj tih znakova još nema, ali Amerika je već u recesiji. Svijet je trenutačno na velikoj prekretnici i slijedi nam velika transformacija europskog i američkog gospodarstva. Događanja oko Ukrajine i Rusije su dale veliki poticaj tim promjenama i sada je već sigurno kako globalizacija kakva je bila polako odlazi u prošlost. Sjedinjene Države bi se mogle opet zatvoriti prema Kini kao što je to bio slučaj za vrijeme predsjednika Trumpa. Već su sad sve više mogu čuti glasovi koji govore kako je Trump zapravo bio u pravu kada je pokušao SAD maknuti od Kine. Taj novi svijet znači intenzivno ulaganje Europe u one djelatnosti u kojima nema dovoljno roba što je i izazvalo inflaciju kao i veće povezivanje EU i SAD-a. Zaokret prema obnovljivim izvorima također znači manju potražnju za naftom”, objašnjava analitičar.

Svjetlo na kraju tunela

Novotny objašnjava kako ovo nije prvi put u povijesti kako imamo ovakvu situaciju, slično je bilo i prije 50 godina.

“Jako su velike sličnosti između rasta cijena energenata i sedamdesetih godina i ovoga što se događa sada. Tada su zbog Jomkipurskog rata cijene nafte naglo skočile i došlo je do globalne stagnacije uz veliku inflaciju uz rast potražnje. Vlade su naime odgovorile čisto kenzijanski, povećavanjem potražnje dok u jednom trenutku nisu shvatile da je nemoguće stalnim financiranjem potražnje od strane fiskalnog sektora održavati ekonomske aktivnosti. Sjedinjene Države su prve prihvatile smjernice Washingtonskog konsenzusa koji je zagovarao prestanak beskonačnog javnog financiranja potražnje. Situacija je u to vrijeme bila toliko loša da je britanski laburistički premijer James Callaghan u jednom trenutku morao priznati kako su došli do samog kraja i kako više ne mogu iz proračuna financirati potražnju i rast plaća. To je ono što je hranilo inflaciju, a što i sindikati zagovaraju sada, a to je vezivanje plaća uz inflaciju što uvijek dovede do još više inflacije”, objašnjava analitičar.

Napominje kako je odgovor bio povratak klasičnoj ekonomiji koja je u kratkom roku postigla smirivanje plaća i povećanje proizvodnje.

“Taj neoliberalni koncept je vladao do 2007. godine kada smo opet počeli s javnim financiranjem i zaduživanjem”, napominje analitičar.

“Vrijeme jeftinog novca i beskonačnog emitiranja novca je iza nas. Američki FED je već odavno digao kamate, a sad je to napravila i Europska središnja banka, ali Europa je uvijek tu sporija i zato dolar jača, a euro slabi. U EU imamo sad bitku između štedljivih zemalja na sjeveru i prezaduženih zemalja na jugu, ali usprkos tome promjene se događaju i u narednim godinama očekujemo rast kamatnih stopa koje će ohladiti potražnju i smanjiti inflaciju”, zaključuje Novotny.