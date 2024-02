Našli smo ultrajeftine nekretnine u Zagrebu: Za nekoliko tisuća eura moguće je kupiti i imanje

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Iako su cijene nekretnina u Hrvatskoj tijekom prošle godine rasle najviše u Europi (10,9 posto), ipak je riječ o prosjeku. To znači da se ponekad i ponegdje, naročito u ruralnim krajevima mogu pronaći i nekretnine čija je cijena prihvatljiva, čak i jeftina za naše pojmove. Mahom je riječ o kućama u selima sa sve manje stanovnika ili velikim imanjima u netaknutoj prirodi.

Prava je rijetkost pronaći jeftinu nekretninu u gradovima, no i to je moguće. Pregledavajući internetske oglasnike, osim najjeftinijeg stana, u Zagrebu smo pronašli i nekolicinu stanova, pa čak i jedno imanje s oglašenom cijenom manjom od 50.000 eura. Treba istaknuti da je to svota koju prodavatelji traže te da je gotovo uvijek moguće još spustiti cijenu.

Podsjetimo, najjeftiniji stan u Zagrebu površine je 12 četvornih metara i nalazi se u Laginjinoj ulici. Riječ je o suterenskom stanu koji ima malu kuhinju i kupaonicu te košta 36.000 eura. Iako iznos nije velik, cijena je ipak 3000 eura po kvadratu.

Povoljno imanje na Granešini

Većinu najjeftinijih stanova prodaju agencije za nekretnine. Tako jedna od njih posreduje u prodaji stana od 29 kvadrata koji se nalazi unutar poslovne zone u Radničkoj ulici. Riječ je o suterenskom stanu za potpunu adaptaciju u starijoj zgradi koja je prošla konstrukcijsku obnovu. Cijena mu je 38.000 eura, odnosno 1.310,34 eura po kvadratu. No, budući vlasnik bi trebao računati na troškove potpune adaptacije, ali i otkupa udjela u državnom vlasništvu koji je rješenjem od 3. rujna 2020. godine procijenjen na 7250 eura. Stanu pripada i šupa u dvorištu.

Za 39.900 eura moguće je kupiti stan od 20 kvadrata u suterenu jedne zgrade u centru Zagreba. U toj površini sadržana je jedna soba podijeljena na kuhinju te dnevni i spavaći dio te kupaonicu s odvojenim ulazom. Uz stan dolazi i spremište od četiri kvadrata. prodavatelj ističe kako je stan pogodan za sve popularniju opciju dnevnog najma, s obzirom na to da je opremljen namještajem i kućanskim aparatima.

Po istoj cijeni moguće je kupiti i vikendicu s voćnjakom i vinogradom na Granešini. Vikendica je tlocrtne površine 33 četvorna metra, ali ima dvije etaže i potrebno ju je u potpunosti renovirati. Dvorište je površine 95 kvadrata, voćnjak ima 690 kvadrata, a vinograd 390 kvadrata. Pripremljeni su priključci na sve komunalije, a vlasnik čak nudi mogućnost pregovaranja o cijeni.

Open space u suterenu

To su zapravo sve nekretnine u Zagrebu koje koštaju manje od 40.000 eura. Prva sljedeća nekretnina je stan u prizemnoj kući iz 1940.-ih godina na Sigečici. Sastoji se od sobe, kuhinje i kupaonice, koje su stale u 23,22 kvadrata te mu je potrebna potpuna adaptacija. Ispred ulaza u stan se nalazi terasa, a postoji mogućnost širenja stambenog prostora na tavan, navodi se u oglasu koji, nažalost, nema fotografije. Cijena stana je 45.000 eura, odnosno 1.937,98 eura po kvadratu.

Nešto manji stan od 17 četvornih metara prodaje se u Rudešu. Riječ je o prostoru u prizemlju zgrade koji je u vlasničkom listu upisan kao lokal zbog čega je kupnja moguća isključiva gotovinom. Tražena cijena je 47.000 eura. Za taj novac budući vlasnik dobiva opremljeni “open space” dnevni boravak s kuhinjom te kupaonicu s WC-om. Grijanje u ovoj nekretnini je na lož ulje.









Za tisuću eura više moguće je dobiti stan iste kvadrature u suterenu zgrade na Trnju, odmah iz Palače pravde. Stan ima novu kuhinju izrađenu po mjeri, sa svim aparatima. Prodavatelj u svom oglasu navodi kako je moguće kupiti još dva stana slične kvadrature i opremljenosti.

U centru Sesveta prodaje se stan površine 24 kvadrata. Nalazi se u suterenu zgrade iz 1996. godine s ukupno četiri kata. Ima zaseban ulaz i sastoji se od open space prostora, kupaonice sa zahodom i garderobe. Djelomično je namješten, a ono što bi moglo privući potencijalne kupce jest da je moguće besplatno parkirati u dvorištu zgrade. Cijena ovog stana urednog vlasništva je 49.000 eura, što daje 2.041,67 eura po kvadratu. Kako ga prodaje agencija, potencijalni kupac mora platiti proviziju.

Cijene mogu biti i znatno više

Na Britancu se za 50.000 eura eura prodaje stan od 20 kvadrata koji se sastoji od jedne prostorije i kupaonice koja je hodnikom odvojena od ostatka stana i nije upisana u vlasnički list. Po istoj je cijeni moguće kupiti i stan od 29 kvadrata u Primorskoj ulici u samom centru Zagreba. Taj stan ima hodnik, kuhinju, kupaonicu i dnevni boravak. Iako je cijena po kvadratu nešto niža nego kod prethodnog stana, ovoj je nekretnini potrebna adaptacija, što znači i nešto veću investiciju potencijalnog vlasnika.

Krug jeftinih nekretnina u Zagrebu zatvara stan u suterenu zgrade na Trešnjevci. U 18,25 kvadrata njegove površine nalaze se soba, kuhinja i kupaonica. Blizina javnog prijevoza i mogućnost parkiranja pored zgrade svakako su plusevi koji će privući mnoge, no minus je to što se stan u zemljišnim knjigama vodi kao poslovni prostor.

Inače, treba reći kako se stanovi te površine, ali u potpunosti uređeni i sa “čistim” papirima u metropoli prodaju i za puno višu cijenu. Tako je na internetskim oglasnicima moguće pronaći stanove do 30 kvadrata čija cijena prelazi 100.000 eura.