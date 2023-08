Našao se usred gadne afere, ali on je najuspješniji državni menadžer: Pogledajte tko su najveći gubitaši

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Državne tvrtke i javna poduzeća tek se s vremena na vrijeme nađu pod povećalom javnosti usred kakvih većih afera u kojima se pojave njihovi šefovi, koji su uglavnom članovi vladajuće stranke, a koji daleko od očiju javnosti uživaju u brojnim povlasticama te poprilično dobro zarađuju, dok usporedno s time mnogi od njih sjede na čelu kompanija koje poražavajuće posluju. Ako je suditi isključivo po poslovnim rezultatima, najveću dobit ostvaruju dvije strateške tvrtke INA i HEP.

Nije nepoznanica da je INA-u nedavno potresala golema afera u sklopu koje je javnost svjedočila i uhićenjima, no izgleda da to nije previše utjecalo na poslovanje ove kompanije na čelu čijeg Nadzornog odbora sjedi Damir Mikuljan, koji je ujedno i predsjednik časnog suda HDZ-a.

Osim njega, u NO-u INA-e sjede Ivo Ivančić i Branimir Škurla, kojima je mandat nedavno produljen na šest mjeseci. U Upravi HEP-a sjedi pak godinama istaknuti HDZ-ovac Frane Barbarić, koji se nedavno našao u središtu pozornosti javnosti zbog konflikta s ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem u vezi s viškovima plina koji su se prodavali po smiješno niskim cijenama, a na što je Barbarićeva uprava upozoravala ministra, koji se na njihova upozorenja oglušio.





Utjecajni HDZ-ovci

Ostavite li po strani politizaciju i bazirate li se isključivo na prihode i dobit tvrtke, tada se može reći kako je Barbarić jedan od najuspješnijih, a ujedno i najdugovječnijih šefova državnih tvrtki u Hrvatskoj. Razumljivo je, dakako, da su vodeći ljudi HEP-a i INA-e ujedno i najuspješniji menadžeri u državi jer vode tvrtke koje same po sebi posluju bez pretjeranog truda i angažmana njihova vodstva pa bi ih, kako tvrde upućeni, mogao voditi i laik te se probiti na vrh ljestvice najboljih direktora u državi. Kada se gledaju isključivo ovi poslovni parametri, u skupinu uspješnih spada i JANAF-ov Stjepan Adanić, kadar premijera Andreja Plenkovića, nećak pokojne Ankice Tuđman i istaknuti varaždinski HDZ-ovac te jedan od utemeljitelja vladajuće stranke. Na popisu državnih tvrtki koje uspješno posluju nalaze se i Hrvatske autoceste kojima upravlja Boris Huzjan, u čijem je mandatu provedeno pripajanje HAC-a i HAC ONC-a kojem je Huzjan bio na čelu. U samo godinu dana Huzjan je uspio provesti financijsko restrukturiranje HAC-a, čime je postigao održivo poslovanje, a riječ je inače o diplomiranom inženjeru građevinarstva te doktoru prometnih znanosti iza kojega stoji dugogodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u cestovnom sektoru.

U skupinu državnih tvrtki koje uspješno posluju spada očekivano i FINA, na čijem je čelu godinama Vukovarac Dražen Čović, koji je prije nego što je postao predsjednik Uprave FINA-e, bio šef njezine vukovarske podružnice te prvi direktor tvrtke Vukovarske gospodarske zone. Čović je inače HDZ-ovac za kojim se vuku brojni repovi i afere, ali to ga dosad nije pokolebalo.

Utjecajan HDZ-ovac je i prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran Đuroković, čija tvrtka također pozitivno posluje. Đuroković se uglavnom u središtu pozornosti nađe za vrijeme poplava, koje su u posljednje vrijeme u Hrvatskoj sve učestalija pojava. Treba reći kako je on na čelu Hrvatskih voda od svibnja 2016., a u toj je tvrtki zaposlen još od 1989. godine. Više od deset godina bio je direktor Vodnogospodarskog odjela za vodno područje slivova Drave i Dunava u Osijeku, a na mjesto prvog čovjeka Hrvatskih voda došao je kao voditelj Glavnog centra obrane od poplava, gdje je bio od 2012. godine. Da je Đuroković aktivan član vladajuće stranke, jasno je i iz toga što se redovito nalazi na njihovim listama za izbore.

Bačićev kadar

Stabilno je lani poslovao i Plinacro kojim upravlja Ivica Arar, on je na čelo te državne tvrtke imenovan još u mandatu zaboravljenog ministra državne imovine Gorana Marića, a prije nego što je preuzeo vođenje Plinacra, bio je šef pravne službe u tom društvu. Navodno je za Ararov angažman na čelu te državne tvrtke snažno lobirao aktualni predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, no upućeni tvrde kako je Araru blizak i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Paradoksalno je da, uza sve afere, uspješno posluju i Hrvatske šume koje je nedavno preuzeo HDZ-ov Nediljko Dujić, a uspješna je i Hrvatska lutrija, čije je upravljanje preuzeo Ignacije Čutura, koji je naslijedio dugogodišnjeg direktora Marija Musu. Upućeni tvrde kako je Hrvatska lutrija premrežena kako Jandrokovićevim tako i kadrovima glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, koji je inače u posljednje vrijeme također na glasu kao jedan od vodećih kadrovika u vladajućim redovima.









Najveći lanac marina na Sredozemlju ACI, koji upravlja s 22 marine i jednim sidrištem, lani je ostvario 25,64 milijuna kuna neto dobiti, što je 92 posto više nego prethodne godine. ACI-jem upravlja Kristijan Pavić, koji se uz ostalo smatra kadrom ministra Branka Bačića. Inače je diplomirao Pomorski menadžment na dubrovačkom Pomorskom fakultetu, a karijeru je gradio u Sjedinjenim Državama, ali i kao ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik, nakon čega je imenovan ravnateljem Lučke uprave Dubrovnik, gdje je jedno vrijeme bio i na poziciji pomoćnika. Iz dubrovačke Lučke uprave u kolovozu 2016. Pavić je stigao u ACI i od tada vodi tu uspješnu državnu tvrtku. Posljednje dvije godine stabilno posluje i Agencija ALAN za uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme, kojom upravlja Ivica Nekić. U protekle dvije godine s dobiti je poslovao i AKD, na čijem se čelu od srpnja 2017. godine nalazi HDZ-ov Jure Sertić, kojim su se mediji bavili devedesetih godina kada je bio pomoćnik ministra branitelja Jurja Njavre. Tada je otkriveno da je odobrio 1,3 milijuna kuna braniteljskoj udruzi za projekt prevencije samoubojstava, da bi kasnije revizijom bilo utvrđeno da novac nije bio utrošen u tu svrhu.









Buduća ministrica

Sertić je jedno vrijeme radio u MUP-u, a s dolaskom Plenkovića na vlast dolazi na čelo AKD-a, lako moguće i zbog prijateljstva s ministrom Tomom Medvedom. Kako god, AKD u njegovu mandatu korektno posluje, baš kao i APIS kojim upravlja HDZ-ovac Saša Bilić.

Na čelu Croatia banke koja posljednje dvije godine također uspješno posluje nalazi se pak Daniel Luković, a zanimljivo je da s dobiti posluju i Državne nekretnine, tvrtka koja je postala poznata po zviždačici Maji Đerek. Inače je nakon Renate Sabo, koju Đerek i jest prozivala zbog odnosa s ministrom Banožićem, tu državnu tvrtku preuzela Mirela Habijanec. Od 2019. se na poziciji predsjednika Uprave HPB-a nalazi Marko Badurina, iskusni bankar u čijem mandatu Hrvatska poštanska banka posluje s dobiti pa se i on tako može nazvati uspješnim direktorom.

U skupinu uspješnih spada i Josip Škorić, utjecajni HDZ-ovac koji je često spominjan i kao potencijalni ministar, a upravlja Hrvatskim cestama koje također, prema podacima Poslovne Hrvatske, posljednje dvije godine posluju stabilno.

Bivši šef Luke Ploče i nekadašnji član Izvršnog odbora HUP-a Ivan Pavlović nalazi se pak na čelu uspješne državne tvrtke Jadroplov, a on je pak na glasu i kao kadar Luke Bebića, no s obzirom na poslovanje Jadroplova, ne može ga se nazvati neuspješnim. Kao potencijalna ministrica gospodarstva u idućoj Plenkovićevoj vladi spominje se šefica Narodnih novina Darija Prša, koja spada u skupinu najuspješnijih direktora državnih tvrtki. Prša je inače predavačica na Sveučilištu VERN, a dosad se nije previše javno eksponirala.

Na vrhu ljestvice državnih gubitaša godinama se nalazi Croatia Airlines. Kada se govori o najboljim i najlošijim šefovima državnih tvrtki i javnih poduzeća, tada svakako treba spomenuti čelne ljude Croatia Airlinesa u kojem je zaposleno oko 890 ljudi. Lanjski ukupni prihodi CA-a iznosili su 1,65 milijardi kuna, a lanjski neto gubitak 137,1 milijun kuna uz pad od 52 posto u odnosu na gubitak iz 2021. godine.

Status gubitaša

Rashodi nacionalnog avioprijevoznika u 2022. godini iznosili su 1,79 milijardi kuna, a godinu prije 1,17 milijardi. Treba reći kako je Croatia Airlines pod privremenom upravom posljednjih šest godina, a Jasmin Bajić osam je puta uzastopno privremeno imenovan te je kao takav ujedno i državni rekorder prema duljini mandata vršitelja dužnosti. Bajić je prvi put privremeno imenovan za direktora ove kompanije u studenome 2017. godine na razdoblje od maksimalno šest mjeseci do provedbe postupka imenovanja direktora putem javnog natječaja, ali se to razdoblje od šest mjeseci očito protegnulo unedogled. No Bajiću to ne bi trebalo smetati jer, premda vodi kroničnog gubitaša, mjesečno zarađuje 4166 eura.

Osim CA-a, na popisu gubitaša nalazi se i HŽ Cargo. Riječ je o tvrtki za željeznički prijevoz tereta koja je nedavno bila prisiljena prodavati vagone u staro željezo kako bi mogla isplatiti plaće radnicima. Predsjednikom Uprave HŽ Carga polovicom 2020. godine imenovan je Dragan Marčinko, koji je u tu tvrtku stigao u trenutku kada im je prijetio stečaj, no kako je sam svojedobno govorio, on je poslovanje uspio stabilizirati pa se neki pozitivni pomaci ipak vide. Marčinko je u Cargo stigao iz ENNA Grupe, a prije toga bio je na čelu kutinske Petrokemije. Danas pak ovaj nestranački direktor zarađuje 3896 eura mjesečno te ga se teško može svrstati u najlošije šefove državnih tvrtki jer Marčinko zapravo tek treba do kraja pokazati što zna i umije. No kada se govori o HŽ Cargu, ne treba zaboraviti da je u tu tvrtku posljednjih nekoliko godina ulupano oko 1,7 milijardi kuna pa je zapravo nejasno zbog čega oni uopće imaju status gubitaša.

Taj isti status ima i Zračna luka Dubrovnik s oko 400 zaposlenih, a koju je do početka kolovoza prošle godine vodio Frano Luetić, brat HDZ-ove Dubravke Šuice. Nakon Luetića upravljanje Zračnom lukom Dubrovnik preuzeo je Viktor Šober, koji je inače savjetnik za telekomunikacije i informacijsko društvo u Stalnom predstavništvu RH pri EU-u. Šober je diplomirani inženjer zračnog prometa te nije član ni jedne stranke, a mjesečno zarađuje 3444 eura te je pred njime također izazovan period oporavka tvrtke koju je preuzeo prije nešto više od godinu dana.

Golemi pad

Gubitaša u zračnom prijevozu ne manjka pa tako u tu kategoriju spada i Hrvatska kontrola zračne plovidbe, gdje je na poziciju direktora u travnju ove godine imenovan Mario Kunovec Varga, koji je naslijedio Vladu Bagarića došavši na tu poziciju s mjesta rukovoditelja Ureda za strategiju, razvoj i međunarodne odnose HKZP-a te se već sada tvrdi kako je napravio značajne iskorake u poslovanju tvrtke, zbog čega i on spada u direktore državnih tvrtki s određenom perspektivnom. Pulska Zračna luka također spada u skupinu gubitaša pa je tako primjerice lani poslovala s 1,1 milijun eura gubitka, a akumulirani gubitak joj je iznosio 689.386 eura. Prema podacima Poslovne Hrvatske, pulska Zračna luka lani je uprihodila 7,2 milijuna eura, a godinu dana prije toga šest milijuna eura. Posebno je teška za pulsku luku bila 2020., godina pandemije koronavirusa, kada su poslovali s 3,6 milijuna eura prihoda, što je sve skupa golem pad u odnosu na rekordnu 2019. godinu, kada su ostvarili 11,7 milijuna eura prihoda i dobit od 1,4 milijuna eura, no danas Luka ima više radnika nego što ih je zapošljavala te rekordne godine. Pulsku zračnu luku inače još od 2020. vodi Nina Vojnić Žagar, koja mjesečno zarađuje 3525 eura.

U skupinu kroničnih državnih gubitaša spada i Borovo koje vodi žena bez ikakvog menadžerskog iskustva, a riječ je o Gordani Odor koja mjesečno zarađuje 2804 eura. U ovu skupinu gubitaša godinama spada i Imunološki zavod kojim upravlja Pavle Jeličić, a kada se govori o gubitašima, treba spomenuti i Institut za sigurnost Zagreb, čiji je direktor Branko Kustura. Na čelu gubitaških Nacionalnih veletržnica nalazi se pak Maja Kosmina, dok Marijan Kuprešak upravlja Lukom Vukovar koja je također prošle godine poslovala s gubitkom. Hrvatska pošta ne posluje s gubitkom, ali je njezin direktor Ivan Čulo nerijetko u javnom prostoru kritiziran zbog svojih poteza, a i ovih se dana moglo čuti kako Pošti nedostaje barem stotinu poštara, odnosno operativaca o kojima ovisi opstojnost te državne tvrtke.

Politički kadrovici

Hrvatskom poštom ravna kadar Gordana Jandrokovića i njegov sugrađanin iz Bjelovara. Kada je o kadroviranjima riječ, treba napomenuti kako je uz Jandrokovića glavni kadrovik u stranci Katičić te njih dvojica u posljednje vrijeme nerijetko zbog toga ulaze u konflikte. Nedavno je javnost imala prilike svjedočiti i kadroviranjima Vladina glasnogovornika Marka Milića, no upućeni tvrde da su u državne tvrtke svoje kadrove pokušavali instalirati i Ivan Anušić i Branko Bačić. Anušić je navodno bio zainteresiran za kadroviranja po HEP-u, a Bačić u Hrvatskim cestama. Na kraju, činjenica je kako predsjednici uprava poput Borisa Huzjana iz HAC-a ili Josipa Škorića iz HC-a daju Olegu Butkoviću status ministra s najboljim kadrovima u resoru.