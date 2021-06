NAPOKON DOBRE VIJESTI ZA TURISTIČKU SEZONU: Ima nade, na novoj koronakarti hrvatska obala više nije ‘u crvenom’

Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) za Hrvatsku ima izvrsne vijesti.

Na ažuriranoj korona-karti Europe naša naša obala više nije ‘u crvenom’, što je odlično za turističku sezonu.

Hrvatska je obala tako označena žutom bojom, dok je crvenom označen sjeverni dio Hrvatske, Grčka, Slovenija, velik dio Španjolske i Francuske, krajnji jug Italije i zemlje Beneluksa.

Karta po bojama prikazuje 14-dnevnu incidenciju (stopu zaraženih) koronavirusa u pojedinoj europskoj zemlji na 100.000 stanovnika. Europski turisti upravo kartu ECDC-a smatraju najboljim pokazateljem koliko je određena turistička destinacija sigurna.

#JustPublished

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on a coordinated approach to the restriction of #FreeMovement during #COVID19 pandemic.

❗️❗️❗️#IE & #SE data not available due to a disruption to the national databases this week. pic.twitter.com/QbtX1YdWiu

