Napojnice je moguće ostaviti i karticom: Ugostitelji oduševljeni, ali ostaje jedan problem

S novom godinom dolaze i brojne promjene, a jedna od njih tiče se i napojnica. One će se odsad moći ostavljati i bezgotovinskim plaćanjem karticama zahvaljujući novom modelu fiskalizacije. Uz to, država je propisala neoporezivi godišnji iznos napojnica od 3360 eura po osobi. Sve napojnice iznad tog iznosa oporezivat će se po stopi poreza na dohodak. To su tražili u Udruženju ugostiteljskih djelatnosti Hrvatske gospodarske komore (HGK).

“Iznosi naplaćeni karticama nose u prosjeku 80 posto prihoda ugostiteljskog objekta, a sada gosti mogu i pri kartičnom plaćanju ostaviti napojnicu”, objasnila je za Poslovni dnevnik direktorica Sektora za turizam HGK, Andreja Vukojević dodajući da je to “stimulirajući potez za sektor ugostiteljstva i vrlo pozitivna stvar za privlačenje i zadržavanje djelatnika u sektoru”.

Napojnica evidentirana na računu

Po novom modelu, gost ili kupac mogu i dalje dobrovoljno ostaviti napojnicu u bilo kojoj svoti povrh redovne cijene proizvoda ili usluga. No, sad se taj iznos povezuje se izdanim računom, a u sustavu fiskalizacije se evidentiraju podaci o iznosu napojnice i o načinu na koji je ona ostavljena (karticom ili gotovinom).

“Važno je napomenuti da se na računu ne prikazuje iznos napojnice. Na prijavu napojnica primjenjuju se sva pravila kao i kod izdavanja računa, a prijavljena napojnica je izuzeta iz blagajničkog maksimuma”, dodaju iz HGK.

Prilagodba konobara i gostiju

Uvođenje bezgotovinskog davanja napojnica zahtijeva prilagodbu vlasnika uslužnih djelatnosti, ali i potrošača, kako bi bilo jasno koje su dobre, a koje loše strane ovog sustava. Stoga u HGK planiraju kampanju za zaposlenike u hotelima, restoranima, kafićima i drugdje.









“Nažalost, danas još uvijek ima ugostitelja koji zaziru od kartične naplate. Razlozi su raznoliki, od loših internetskih veza, nepovoljne provizije pa do činjenice da do sada nisu mogli dobiti napojnicu. Mnogi ugostitelji istovremeno ne percipiraju da postoje provizije i troškovi i kada se polaže gotovinu na bankomatu ili na šalteru”, komentirala je predsjednica HGK-ova Udruženja ugostiteljskih djelatnosti, Jelena Tabak.









Neminovno je da se udio bezgotovinskog plaćanja stalno povećava. Iz HGK, stoga, očekuju da će potrošači pozitivno reagirati na mogućnost davanja napojnica karticama. No, time se otvara i pitanje kartičnih provizija na naplatu napojnica, ali i načina na koji će ih banke kontrolirati.

“Udruženje planira voditi razgovore s bankama i kartičnim kućama u pokušaju da se dio provizije za naplate napojnica smanji. Time će djelatnici biti zadovoljniji, ugostiteljima će se povećati priljev od kartica i u konačnici će imati bolje uvjete u kartičnim kućama. Konačno, bit će i manje sive ekonomije”, smatraju u HGK.