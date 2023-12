Napali trgovački lanac, kupci ga brane: ‘Morali su to napraviti, ljudi su počeli masovno krasti’

Autor: Ivana Jurišić

U riječkom Konzumu u Osječkoj ulici kupci su prije nekoliko dana primijetili nešto čudno na vagama, objavljeno je 30. studenoga na Facebook stranici “Halo, inspektore”. Kao što se može vidjeti na priloženim fotografijama, jedna je težina na vagama gdje potrošači sami važu, a druga je kada se izmjeri težina na blagajni. Naravno, naplaćuje se ona veća težina.

Mnogi kupci su nakon tog teksta primijetili da nisu svi pošteni i da je veliki broj kupaca koji će staviti voće i povrće, nalijepiti etiketu, a nakon toga ubaciti još koju jabuku ili naranču u vrećicu, u nadi da na blagajni nitko neće primijetiti razliku.





Uveli vaganje u blagajnama

“Imao je svojedobno Konzum mogućnost da si sam izvažeš voće ili povrće i nalijepiš etiketu s cijenom na vrećicu i to se nije posebno kontroliralo na blagajni. Ukinuli su to i uveli vaganje na blagajni jer su kupci masovno krali. Izvagali bi voće ili povrće, nalijepili cijenu i naknadno dodali jabuku ili dvije, pa ako prođe”, “Ne stojim na strani trgovine, ali ta mušterija neka bude iskrena koliko je još ubacila komada u kesu i mislila da će to proći na blagajni. Jedno je vrećica od par dekagrama, a drugo 200- 300 grama više. Pa nije blagajnica dodala koji komad više”, bili su neki od komentara.

O cijelom slučaju se očitovao i Konzum.

“Ispričavamo se na neugodnom iskustvu koje je kupac doživio u našoj prodavaonici. Uz vaganje na odjelima voća i povrća, interna procedura u Konzumu je takva da se radi dodatna kontrola težine na blagajnama. Do razlike u težini može doći iz raznih situacija – proizvod nije bio ispravno postavljen na vagu prilikom prvog vaganja, kupac je naknadno dodao proizvod u vrećicu, netko od kupaca prije postojećeg kupca je napravio krivo tariranje vage i slično”, napisali su iz Konzuma dodajući da je zbog takvih potencijalnih situacija imaju dodatnu kontrolu težine na blagajnama, a ako kontrolno vaganje pokaže razliku u određenom postotku preuzima se težina s kontrolnog vaganja.

Interna provjera

“Nakon slanja vašeg upita hitno smo odradili interne provjere te je ustanovljeno da su sve vage uredno i u zakonskom roku umjerene. Također, dodatno smo prekontrolirali i potvrdili da sve vage imaju ispravno podešenu taru te da ispravno važu isti proizvod.









Pozivamo sve kupce da ako smatraju da su s naše strane na bilo koji način zakinuti da se odmah obrate nekom od naših kolega u prodavaonici kako bi riješili nastalu situaciju. Zadovoljstvo naših kupaca nam je prioritet i trudimo se maksimalno im izaći u susret,” odgovorili su iz Konzumove Službe korporativnih komunikacija.