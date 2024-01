Namirnici bez koje Hrvati ne mogu cijena oborila rekorde: Posebno će to osjetiti jedna skupina ljudi

Autor: Dnevno.hr

U mnogobrojnim varijablama koje utječu na ukupno kretanje cijena hrane nalaze se i cijene osnovnih namirnica, odnosno sirovina. Jedna je od važnijih, iako ne nužno i zdravijih, šećer. Cijene ovog nezaobilaznog sastojka brojnih slatkiša na najvišoj je razini od 2011. godine. Uzrok tomu su suše u Indiji i na Tajlandu, zbog koje je ugrožena proizvodnja.

Riječ o najvećim globalnim zemljama izvoznicima šećera, nakon Brazila. Kako je 2023. godina bila najtoplija ikad, na globalnoj su razini smanjeni prinosi hrane, što je utjecalo na skok cijena. Osim šećera, poskupjele su i slastice.

Krivo je vrijeme

Američko Ministarstvo poljoprivrede navodi kako je lani cijena šećera i slatkiša porasla za 8,9 posto, a da će ove godine porasti za još 5,6 posto. Doduše, brojni regulatorni propisi u Americi imat će značajnu ulogu u tome. Utjecaj inflacije, ali i vremenskog fenomena El Niña najviše će osjetiti zemlje u razvoju, drže stručnjaci.

“Ekstremni vremenski uvjeti utječu na hranu – prije godinu dana to je bio avokado, sada je to šećer. Klimatska inflacija je stvarna i postaje sve gora”, rekao je za Bloomberg klimatski ekonomist Gernot Wagner, dodajući da velike korporacije, koje su već i najavile poskupljenja svojih proizvoda, imaju jako puno razloga za to.

No, poskupljenja nam nisu geografski daleka. Prema podacima Eurostata, šećer je u srpnju 2023. godine bio 46 posto skuplji u zemljama Europske unije, negoli u istom mjesecu 2022. Prema tim podacima, u istom je razdoblju u Hrvatskoj šećer poskupio 31,6 posto. Primjerice, od veljače 2022. do veljače 2023. cijene šećera u Hrvatskoj su skočile za čak 42 posto.









Trošimo ga u velikim količinama

Uz podatke o potrošnji, koji kazuju da šećera i namirnica u kojima ga ima prosječni Hrvat u godini dana potroši 33,8 kilograma, nije čudo da je Vlada ujesen odlučila nastaviti s ograničenjem cijene kilograma šećera (1,33 eura) te na popis proizvoda sa “zamrznutim” cijenama ubaciti i mliječnu čokoladu u pakiranju od 80-100 grama koja se može kupiti za 1,29 eura.

Ako cijene šećera nastave rasti, a sva je (vremenska) prilika da hoće, hrvatski bi građani to mogli puno teže podnijeti, pogotovo ako Vlada odluči ukinuti “zamrzavanje” cijena. Naime, iako smo dio kruga razvijenih zemalja, u Hrvatskoj građani još uvijek troše oko 40 posto svog dohotka na hranu, što je zapravo odlika siromašnijih država.

“Problem će biti pristupačnost. U SAD-u i drugim zemljama s visokim dohotkom doći će do povećanih troškova hrane koje će osjetiti kućanstva, osobito siromašnija kućanstva, ali druga je priča za zemlje u kojima 40 posto izdataka otpada na hranu, njih će to dramatično pogoditi”, procijenio je za Guardian Joseph Glauber s Međunarodnog instituta za istraživanje politike hrane.