Namirnica bez koje je teško zamisliti Božić košta kao suho zlato: Kilogram je čak 54 eura

Autor: Dnevno.hr

Mnogi će reći kako su božićni blagdani najveselije doba u godini. No, to je i vrijeme kad je potrošnja na vrhuncu. Šoping-ludilo počinje već sutra “crnim petkom”, a nastavlja se tijekom adventa pa sve do siječnja, kad će računi mnogih građana ostati prazni. No, najbitnija stvar u svakom domu je bogati blagdanski stol.

Teško je poslužiti rodbinu ili prijatelje odojkom, janjetinom, puricom, bakalarom, kolačima, brojnim prilozima i pićima. Pogotovo u vrijeme inflacije. Sindikati upozorvaju da bi blagdanska košarica u odnosu na prošlu godinu mogla biti skuplja najmanje 10 posto. Primjerice, suhi bakalar košta kao suho zlato – 54 eura po kilogramu. Kupci će stoga ovu blagdansku poslasticu zamijeniti jeftinijom ribom.

“Ljudi se sve više odlučuju za drugu ribu. Kupuju srdele po četiri eura, oslić od pet do 12 eura, manje orade po 12 eura, muzgavci koji su jako slični hobotnici, ali su tri puta jeftiniji su sedam eura, a hobotnica 18 eura“, objasnila je za RTL Danas prodavačica u jednoj zagrebačkoj ribarnici, Marija Mužanić.

Moguća daljnja poskupljenja

Nakon ribe slijedi meso. Najviše su poskupjeli odojci. Tržišni informacijski sustav Ministarstva poljoprivrede pokazuje da je prosječna veleprodajna cijena kilograma svinjetine u listopadu bila oko šest eura, odnosno 50 posto više nego u listopadu prošle godine. Mesari tvrde da se odojak trenutno prodaje za otprilike devet eura po kilogramu. Potražnja je velika, jer ga ljudi rezerviraju za Božić.

“Očekujemo da će doći do daljnjeg rasta cijena odojka radi toga što odojaka jednostavno neće biti. To će biti tražena roba. Svi oni koji će ga htjeti imati na stolu, trebat će se solidno za to ‘izuti’ odnosno dati snažnije izdatke i on će postati sve nedostupniji čak i za one koji su ga htjeli imati i ljudi će tražiti nadomjeske u nekom drugom, jeftinijom mesu“ tvrdi Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.









Državni zavod za statistiku je objavio kako je u drugom tromjesečju prošle godine cijena svinja i svinjetine porasla 36,3 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Stvar je u uvozu, jer Hrvatska godišnje uveze 125.000 tona mesa vrijednosti 250 milijuna eura. Na europskom se tržištu proizvodnja smanjuje, što podiže cijene.

“Normalno je da cijena svinjetine raste, a na to tek manjim dijelom utječe afrička svinjska kuga. Uveli smo euro, a s njim i europske cijene. No morate znati – nije svinjetina skupa, nego je naš životni standard loš. I tu priča završava. Proizvodnju smo uništili pa ovisimo o drugima. Kad netko kihne u Švedskoj ili Norveškoj, mi se razbolimo. Tako je i sa svinjetinom. Dostatni smo 50 posto, možda već i ispod toga”, rekao je za N1 Damir Jagić, predsjednik Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske.

Dogovorene cijene

Mesari upozoravaju da će cijena odojka do Božića narasti i do 10 eura po kilogramu. Mesne prerađevine poput pancete, hamburgera i buta bez kostiju građani bi mogli plaćati i 30 posto više nego lani.









Ali, to nisu sva poskupljenja. Purica je poskupjela u prosjeku 18 posto, orasi se kreću između 10 i 15 eura po kilogramu, dok se jaja prodaju za tri-četiri eura. Sindikati svaku godinu rade izračun potrošačke košarice u tri kategorije. Osnovna sadrži najosnovniju hranu za blagdansku trpezu, srednja je prosjek namirnica koje građani uzimaju, dok najbogatija uključuje delicije poput bakalara, janjetine, pršuta ili kolača.

“Uvijek se pred blagdane redovno vidi da su cijene usklađene i dogovorene. Košarica će biti negdje desetak posto skuplja, možda bi prve projekcije pokazale da će biti i više od 10 posto skuplje, međutim očekujemo da će se kao i svake godine na kraju, pred blagdan cijene poravnati. Želimo vjerovati da će trgovci, ali i dobavljači prepoznati potrebu građana da obilježe dostojno blagdane, i da će biti milostiviji s cijenama”, rekao je Krešimir Sever.

Najjeftinija blagdanska košarica bi tako s lanjskih 90 trebala porasti na 100 eura. Prosječna košarica bi mogla koštati 175 eura umjesto 160, koliko je koštala proteklog Božića. Najbogatija blagdanska košarica mogla bi koštati 380 eura.