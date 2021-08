NAKON VELIKOG POSKUPLJENJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA: Što će biti s obnovom potresom razorenih područja?

Autor: I.J.

Svakoga dana pišemo o poskupljenjima hrane, energenata, stanova, ali iako su te cijene skočile u nebo ništa nije poskupilo kao građevinski materijal. Bilježe se poskupljenja od 100 posto, a građevinari su sretni ako uopće dođu do materijala jer ga uopće nema. Ljudi započinju s gradnjom kuća, ali onda odustaju, jer materijala nema.

Jedan od njih je Ivan koji je napravio kuću do krovišta i onda morao stati jer nigdje ne može kupiti grede. U razgovoru za Dnevnik.hr je rekao da je cijena greda i dva do tri puta veća nego što je bila u travnju, a cijena im je trenutačno oko 3000 kuna. Skočila je i cijena stiropora i materijala za fasadu, i to čak 100 posto.

Cijena građevinskog materijala je veća ne samo u Hrvatskoj, već i u čitavom svijetu, a nestašice su iz mjeseca u mjesec sve više. Tako su prema procjenama iz srpnja cijene plastičnih građevinskih cijevi porasle od 60 do 70 posto, bakar je skuplji 60 posto, armatura i čelik 50 posto, mineralne vune 30 posto, drvena građa 20 posto, cement i ljepila od pet do 10 posto, proizvodnja asfalta poskupjela je 85 posto, dizel je skuplji 35 posto, bitumeni do 40 posto, a porasla je i cijena rada te energije.

Prodavač građevinskog materijala Darko Labak se žali da građe nema, a kad je i mogu naručiti poskupi. Svaka nova isporuka je i nova, skuplja cijena.