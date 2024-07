Nakon velike drame, taksist turistima učinio neviđeno: ‘Mislila sam da će nas opljačkati’

Autor: M.D.

Zračna luka Split se od kasnog jučerašnjeg poslijepodneva suočava s hakerskim napadom koji je uzrokovao pad sustava. To je, pak, dovelo do kašnjenja i otkazivanja brojnih letova. Zrakoplovi koji su trebali poletjeti to nisu učinili, a oni koji su trebali sletjeti u Split preusmjereni su u Zadar ili Dubrovnik.

Na jednom od tih zrakoplova, koji je letio iz Dublina, bila je Irkinja Ella sa svojim dečkom. Ostala je iznenađena kad ih je pilot, kao i ostale putnike, malo iza 22 sata, obavijestio da ipak neće sletjeti u Split. Odmah je na Googleovim kartama otkrila kako je Zadar od Splita udaljen dva sata vožnje.

“Kad smo sletjeli u Zadar neko vrijeme smo sjedili u avionu čekajući da se organizira prijevoz do Splita. Naravno da nismo očekivali da će se za sve putnike koji su pristizali i drugim avionima uspjeti tako brzo realizirati. Bojali smo se da će potrajati cijelu noć dok nas sve prebace. Ali, imali smo sreće i ubrzo se sami organizirali s još nekoliko drugih putnika”, ispričala je Ella za Slobodnu Dalmaciju.

Iznenađujuć potez

Inače su taksisti na jadranskoj obali među onima koji vole podići cijene tijekom turističke sezone. Nedavno smo pisali o tome kako je vožnja taksijem tijekom Ultre u Splitu dosezala cijenu od 1500 eura. Ima onih koji su i nasilni prema svojim putnicima, no sve te vrlo učestale priče, naročito na potezu od splitske zračne luke do grada, ovog se puta – nisu ostvarile.

Nih je osmero oko ponoći s jednim taksistom uspjelo dogovoriti cijenu od 250 eura za prijevoz do Splita. Dakle, svatko od njih je trebao dati 31 euro za vožnju kombijem s oznakom taksija. Ovo je primjer kako još uvijek ima poštenih ljudi.









“Bojala sam se da će nas, zbog izvanrednih okolnosti i velikog broja putnika koji su se što prije htjeli prebaciti do Splita, taksi opljačkati. Ali dogodilo se upravo suprotno. Vozač nas je, k tome još, sve prevezao do vrata apartmana što nam je dodatno olakšalo. U krevetu smo bili u jedan i pol u noći”, rekla je Ella, gledajući kako stići do najbliže plaže.