NOVA UREDBA, NOVA PRAVILA: Prekrši li se ova stavka, distributerima prijeti ogromna kazna

Autor: Ivana Jurišić

Od ponoći je na snagu stupila Vladina uredba kojom se na mjesec dana ograničava cijena benzina na 11 kuna i 10 lipa, a dizela na 11 kuna, čime je Vlada smanjila marže distributerima.

Svim onim distributerima koji ne budu poštovali ovu uredbu, prijete kazne i do 500.000 kuna.

Zbog zamrzavanja cijena goriva INA je jučer priopćila da će svoja premium class goriva prodavati samo do isteka zaliha jer su zbog Vladine odluke prisiljeni prilagoditi svoje poslovanje.

Naime, od 11,4 kune koliko građani plaćaju gorivo na benzinskoj pumpi, samo 3,4 je stvarna cijena benzina koju plate gazde u nabavi. Njihova marža je 1,2 kune, a ostatak od 6,8 kuna ide u proračun kroz porez i trošarine. To znači da će zamrzavanjem cijena država i dalje uzimati svojih 6,8 kuna, ali će u isto vrijeme marža vlasnika benzinskih postaja biti znatno manja od 1,2 kune kolika je dosada. Mnogi analitičari predviđaju da bi to moglo dovesti do redova na benzinskim crpkama i nestašica u sljedećim danima.