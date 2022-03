NAKON SMIRIVANJA CIJENA NAFTE: Analitičar otkriva hoće li se cijene goriva vratiti na staro i bez vladine uredbe

Autor: Ivana Jurišić

Iako cijena nafte od 16. ožujka ne prestaje rasti, daleko je to od najava kojima su nas plašili na početku rata u Ukrajini kada se nekoliko dana spekuliralo kako bi nafta u nekom kratkom razdoblju mogla doći i do 300 dolara po barelu. Na sreću to se nije dogodilo i iako je od 16. ožujka kada je cijena nafte na londonskom tržištu bila 95,64 dolara narasla na današnjih 115,59 dolara, daleko je to onih 139 dolara koliko je bila skočila neposredno nakon invazije Rusije na Ukrajinu.

Pad cijena nafte doveo je i do pada cijena naftnih derivata te su cijene goriva koje su u Hrvatskoj prošlog tjedna bile na rekordnim razinama, ovog tjedna ipak pale. Litra Eurosupera koju su kupci zadnjih tjedan dana plaćali 13 kuna sada je 11,84 kuna, a dizel je pao 1,88 kuna u odnosu na prošli tjedan pa je sad 12,03 kuna. Naravno, na to nije utjecao samo pad cijena nafte već i uredba Vlade kojom su ograničene marže i snižene trošarine.

Energetski konzultant i bivši ministar gospodarstva Davor Štern objašnjava kako su se stvari sada nešto smirile i kako daljnje cijene nafte ovise o pregovorima između ruske i ukrajinske strane.

Smirivanje ludila

“Nastave li se pregovori između Rusije i Ukrajine, situacija bi se mogla nastaviti smirivati i cijena nafte držati oko 100 dolara. Sve ovisi o tim pregovorima, jer bi su slučaju sveopćeg rata, cijene nafte otišle u neslućene visine”, objašnjava Štern ističući kako bi se u slučaju smirivanja situacije cijena goriva mogla vratiti na razine prije krize, i bez uredbi Vlade.

Bivši ministar gospodarstva objašnjava kako nadu o smirivanju situacije na tržištu naftnih derivata daju i Nijemci koji su počeli ispitivati kontroverzne dogovore između proizvođača derivata i namještenja cijena.

“Njemačka regulatorna agencija provodi službenu istragu što je najbolji dokaz da se manipulira s burzom i cijenama derivata što bi moglo pridonijeti smirivanju ludila cijena koje ničim nisu izazvane”.

Objašnjava kako bi rastu cijena nafte mogla pridonijeti neizvjesna situacija na Crnom moru.

“Situacija na tom području bi mogla dovesti do rasta cijena nafte, ali možemo se samo nadati da će početak pregovora tamo dovesti do smirivanja situacije”, ističe Štern.