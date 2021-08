NAKON POSLJEDNJEG NEVREMENA ZBRAJAJU SE NOVE ŠTETE U POLJOPRIVREDI: Vrakić: ‘Da su rakete u funkciji, štete bi bile puno manje’

Autor: Ivana Jurišić

Dan domovinske zahvalnosti i Dan branitelja prošli su u znaku olujnog nevremena koje je zahvatilo cijelu Hrvatsku. Najveće štete su zabilježene u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji gdje su srušena mnoga stabla, stradali su električni vodovi, a vjetar je nosio i crijepove s krovova. I nije to prvi put ove godine.

Ono što se mnogi pitaju nakon silnih šteta koje su olujna nevremena s tučom nanijela hrvatskim poljoprivrednicima – gdje je i zašto Hrvatska nema protugradnu obranu.

“Što nama poljoprivrednicima, ako nam led uništi usjeve, znači natezanje s osiguravateljskim kućama koje će štetu priznati u postotku koji njima odgovara”, istaknuo je Antun Vrakić, član predsjedništva Hrvatske poljoprivredne komore u razgovoru za HRT.

Elementarne su nepogode posljedica klimatskih promjena, a slične ili još razornije, mogu se očekivati i u budućnosti, upozoravaju svakodnevno brojni poljoprivrednici. Vrakić ističe kako u HPK nikada nisu raspravljali o protugradnoj obrani, no kao poljoprivrednik smatra kako je protugradna obrana korisna i učinkovita, jer su štete od elementarnih nepogoda bila znatno manje, dok su rakete bile u funkciji. Stav HPK je da se protugradna obrana morala sačuvati.

Na pitanje kako to da sustav obrane od tuče funkcionira u zemljama poput Španjolske, Njemačke, Austrije, Francuske i Slovenije, Vrakić odgovara: “Zato što su to uređene države u kojima postoji red. Kod nas se ne gleda što je korisnije poljoprivredniku i proizvođaču. Mi osiguravamo svoje usjeve, no to je samo jedna zaštita, a ne očuvanje proizvodnje. Želimo sačuvati proizvodnju, jer nema ništa ljepšega nego kad proizvođač ubire plodove svojega rada i ulaganja”.

I on je poput mnogih drugih poljoprivrednika godinama osiguravao svoje usjeve, no kako mu je prije nekoliko godina led potpuno uništio kukuruz, a osiguravateljska je procjena bila da je ta šteta minimalna, prestao ga je osiguravati. “To je još jedan primjer da osiguranje kultura nije objektivno i realno, nego je proizvoljno!”.

Vrakić se osvrnuo i na pitanje smjene aktualnog predsjednika HPK Mladena Jakopovića:

“Komora je institucija koja bi trebala zastupati i braniti interese obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrtnika i malih poduzetnika, no to baš i nije funkciji. Razlog je među ostalim što naš sadašnji predsjednik ima puno obveza i malo se bavi komorom. Nije to dobra situacija. Želimo komoru koja radi u interesu poljoprivrede i poljoprivrednika. Sad su godišnji odmori, no mi smo aktivni oko izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, u kontaktima smo s povjerenstvom za zemljište te s ministricom Marijom Vučković i svim drugim institucijama važnima za njegovo donošenje. Taj Zakon mora biti u interesu proizvođača, onih koji rade i žive od zemlje, koji pune državni proračun. Izbore u HPK očekujemo svakako do kraja godine, a nakon toga bi ta institucija, koja vodi brigu o proizvođačima i proizvodima, trebala imati veći autoritet i biti više uvažavana u Hrvatskoj”.