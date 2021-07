NAKON DVIJE GODINE: U Pulu stigao prvi zrakoplov tvrtke ‘Air Serbia’! U zračnoj luci pucali i vodeni topovi

Autor: Dnevno.hr

Danas oko 11.30 sati, nakon dvije godine stanke, u Pulu je sletio je prvi zrakoplov tvrtke ‘Air Serbia’ iz Beograda.

Upravo je zato u pulskoj Zračnoj luci priređen svečani doček, vatrogasna kola su ispucavala vodene topove, a članovi posade dobili su maslinovo ulje na dar.

U avionu su bila 54 putnika koji su uglavnom došli u Istru na odmor.

Na liniji Beograd-Pula-Beograd, prometovat će zrakoplov tipa ATR 72, kapaciteta 66 sjedišta, dva puta tjedno i to četvrtkom i nedjeljom od danas do 12. rujna, a let će trajati 45 do 50 minuta.

Očekuje se da će se u nadolazećem razdoblju vratiti i Easy Jet te British Airways.