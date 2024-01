Nakon 19 godina vjernosti dobio otkaz preko noći: Evo što poručuje poslodavcu

Kevin Bourrillion, koji je u Googleu radio kao viši softverski inženjer gotovo 19 godina, bio je među mnogima koji su otpušteni u sklopu napora pretraživačkog giganta da smanji troškove. Otpuštanja u tvrtki ove godine pogađaju zaposlenike unutar hardverskih i središnjih inženjerskih timova, kao i zaposlenike koji rade na Google Assistantu, glasovno aktiviranom softverskom proizvodu tvrtke. Ostali dijelovi tvrtke također su bili pogođeni. Otkazi zahvaćaju i timove koji proizvode Nest, Pixel i Fitbit.

Bourrillion je jedan od otpuštenih zaposlenika koji je svoje iskustvo podijelio na društvenim mrežama. “Kraj jedne ere! Nakon 19 godina rada u Googleu, s više od 16 osoba u timu koji sam osnovao, jučer ujutro donio sam tešku odluku da konačno ‘progutam knedlu’ i saznam da sam preko noći otpušten”, napisao je u objavi podijeljenoj na mreži X, bivšem Twitteru.

End of an era! After 19 years of working at @Google, with more than 16 of them on the team that I founded, I made the tough decision yesterday morning to finally bite the bullet and find out that I’d been laid off overnight.

