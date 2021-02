NAJVEĆA PREVARA TRGOVAČKIH LANACA! Na ovo nasjedate svakodnevno: Ne slutite o čemu se radi

Autor: dnevno.hr

Isto pakiranje, ista cijena, ali manja količina.

Jedna je to od najučestalijih metoda kojima se vara kupce kada su u pitanju konditorski proizvodu poput čokolade, napolitanki, mliječnih proizvoda ili robe kao što su parfemi i šminka. Nerijetko se događa kako gramaža pojedinih konzerviranih proizvoda kao što su riba, meso ili povrće sadrži i do 15 posto manju količinu od one naznačene na pakiranju.

Naime, veliki proizvođači znaju kako vizualnim ekektom doći do profita, radi toga je prva i najveća prevara na koju kupci nasjedaju smanjenje gramaže proizvoda, ali zadržavanje istog pakiranja pa se slijedom toga oni koji ne čitaju gramažu proizvoda nerijetko osjećakju zakinutima.

Često se dešava da jedan proizvod na nekom mjestu sadrži primjerice 80, a na drugom 90 grama, dok je drugi dio problema smanjenje gramaže pod krinkom redizajna pakiranja. Mislite da se radi o istom proizvodu, u novom pakiranju, a zapravo dobivate manju količinu proizvoda dok se paralelno s time ambalaža povećava, što je česta praksa kod skupih parfema.

Slično je i s konditorskim proizvodima kada unutar velikih pakiranja ubacuju plastične pregrade čime se dobiva znatno manja količina onoga što ste kupili. Problematični su i proizvodi u konzervama, nerijetko se događa da kada iscjedite ulje ili tekućinu iz takvog proizvoda shvatite što ste dobili, a to je čest problem i s gotovim jelima.