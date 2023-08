Najskuplji trgovački lanac u Hrvatskoj: Preuzimaju sve manje, a vlasnici ga žele prodati

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Najskuplji trgovački lanac na Jadranu, titula je to koju nedvojbeno nosi Studenac, koji je diljem obale nemoguće izbjeći, što zapravo i ne iznenađuje kada se zna kako je riječ o lancu s najviše prodavaonica u Hrvatskoj koji sa širenjem ne misli stati. Odnedavno se govori o tome kako Studenac kupuje bjelovarski trgovački lanac Špar koji ima 40 trgovina i posluje na području bjelovarske, koprivničke i zagrebačke županije, a upućeni pak tvrde da je prodaja već dogovorena te da sada samo treba odraditi formalni dio odnosno potpisati kupoprodajni ugovor.

Inače ovaj bjelovarski lanac zapošljava oko 150 osoba s prosječnom neto plaćom koja je prošle godine iznosila oko 718 eura. Da bi Studenac sa Šparom mogao imati dobru startnu poziciju, jasno je iz toga što je ovaj bjelovarski lanac lani ostvario 22,4 milijuna eura, što je rast od 13 posto, te ujedno neto dobit od 1,1 milijun eura, što je rast od značajnih 38 posto.

Treba napomenuti kako je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Studencu već odobrila preuzimanje Špara uz argument kako time neće doći do nedopuštene koncentracije poduzetnika na teritoriju Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije, gdje kupci možda i ne moraju biti zabrinuti jer je Studenac jedan od trgovačkih lanaca koji nema iste cijene u mjestima uz obalu te na otocima i u kontinentalnom dijelu zemlje, što je primjerice praksa koju svojim kupcima osigurava Lidl, na čijim su policama diljem Hrvatske cijene iste neovisno o tome gdje se njihova trgovina nalazi. Štoviše, Studenac navodno svoje trgovine ima podijeljene po zonama, pa su cijene najviše u prvoj zoni, a to su trgovine najbliže obali.





Nastavak ekspanzije

Studenac po svemu sudeći visoke cijene ne osjeti u svojem poslovanju, štoviše, upravo mu to ide na ruku, tako su lani imali 415 milijuna eura prihoda, što je rast od 33 posto, no zabilježili su i godišnji gubitak od 1,3 milijuna eura. U Studencu, čiji su radnici nerijetko, posebice usred turističke sezone, negodovali zbog loših uvjeta, zaposleno je oko 3060 ljudi s prosječnom neto plaćom koja je lani iznosila 858 eura. Treba reći kako je preuzimanje bjelovarskog Špara nastavak ekspanzije Studenca koji je nedavno preuzeo Strahinjčicu, zagorski trgovački lanac s 47 trgovina diljem Zagorja, a u kojem je zaposleno oko 200 ljudi.

Prošle godine Studenac je preuzeo poznati dubrovački trgovački lanac Pemo, ali i kutinsku Loniju, koja je pak prije toga preuzela podravsku Slogu. Preuzimanjem Strahinjičice i Špara Studenac bi po Hrvatskoj trebao imati oko 1200 prodavaonica, a do kraja godine namjeravaju otvoriti njih još stotinu. Inače je Studenac uglavnom poznat po trgovinama manjeg formata, a drugi lanac po broju poslovnica u našoj zemlji je Konzum koji ima oko 600 svojih prodajnih jedinica, no u njihovu slučaju riječ je uglavnom o supermarketima i hipermarketima. Idući na listi je splitski Tommy koji u Hrvatskoj posluje s oko 230 poslovnica. Oko 120 poslovnica u Hrvatskoj ima Spar, koji je četvrti na listi, prate ga Plodine s deset poslovnica manje, dok Lidl u Hrvatskoj posluje u 105 dućana, a Kaufland u 45. KTC ima 32 robna centra i prodavaonice.

Jeftinija alternativa

Inače je vlasnik Studenca poljski fond Enterprise koji je navodno također krenuo u proces prodaje Studenca, zbog čega su još početkom godine kao savjetnika angažirali poljsku podružnicu JP Morgana pa se spekulira kako bi ove godine trebao početi proces prodaje ovog maloprodajnog lanca. Zasad pak nitko od postojećih maloprodajnih lanaca koji posluju na hrvatskom tržištu nije pokazao interes za preuzimanje Studenca pa je taj proces neizvjestan, no otkako je Enterprise preuzeo Studenac od osnivača Josipa Milavića, on nosi status najbrže rastućeg trgovačkog lanca u Hrvatskoj, u koji je spomenuti fond uložio više od 300 milijuna eura, što u razvoj poslovanja, što u kapitalna ulaganja, a što u akvizicije.

Svemu tome unatoč, Studenac ipak, kada je o prometu riječ, nije vodeći trgovački lanac u zemlji i nije se do kraja uspio probiti na nacionalno tržište, i to uglavnom zbog formata prodavaonica, a osim toga, od trgovačkih lanaca srednje veličine u Hrvatskoj su preostali još samo križevački KTC i vinkovački Boso, čiji vlasnici zasad nisu pokazali interes za prodaju. Sve i da Enterprise preuzme ova dva lanca, to neće previše pridonijeti njihovu lancu. Najveći je konkurent Studenca splitski Tommy, čiji je vlasnik Tomislav Mamić prošle godine najavio prodaju, međutim, na popisu potencijalnih kupaca Mamićeva lanca ne spominje se Studenac koji, bez obzira na sva ulaganja, nije ostvario nikakav značajniji iskorak, što vlasnike i jest motiviralo da razmisle o izlasku iz ove pozamašne investicije, baš kao što cijene u Studencu mnoge građane već nakon prve kupnje natjeraju da promisle o pronalasku jeftinije alternative.